Dem Samsung Galaxy A34 bleibt die unbeliebte Notch erhalten

Next Pit TV

Der bekannte Tippgeber "OnLeaks" hat eine Reihe von gerenderten Bildern des angeblichen Samsung Galaxy A34 veröffentlicht. Wie es aussieht, wird das Mittelklasse-Galaxy der nächsten Generation das flache OLED-Display und die abgerundeten Kanten mit dem Galaxy S23 teilen. Auffällig ist auch, dass die schräge Kamerainsel des Galaxy A33 durch eine vertikale Anordnung der Kamera-Objektive ersetzt wird.

Lies auch: Die besten Smartphones im Jahr 2022 für unter 300 Euro

Die berüchtigte U-Notch bleibt bestehen

Auf der Vorderseite ist das Samsung Galaxy A34 unverändert mit einer U-förmigen Aussparung versehen. Anscheinend ist das Galaxy A54, das beim letzten Mal durchgesickert ist, das einzige Smartphone, das von einer Punch-Hole-Kamera profitiert. Samsungs Entscheidung deutet darauf hin, dass es das gleiche hochauflösende 6,4-Zoll-AMOLED-Display von der Vorgänger-Version verwenden könnte.

Was die anderen Merkmale des Galaxy A34 angeht, so wird die Vierfach-Kamera auf eine Triple-Kamera reduziert, was sich mit dem früheren Bericht deckt, dass Samsung den Tiefensensor weggelassen wird. Es ist unklar, ob die 48-MP-Haupt- und die 8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera zusammen mit der Frontkamera verbessert werden.

Samsung Galaxy A34 (5G) im "fast" gleichen Design wie das Galaxy A54 / © Twitter/u/OnLeaks

Außerdem wird berichtet, dass Samsung seine Mittelklassegeräte mit den neuen Exynos-Prozessoren ausstatten wird. Das Galaxy A14 und das M14 werden sich den Exynos 1330 teilen, während das Galaxy A34 und das Galaxy A54 wahrscheinlich den schnelleren Exynos 1380 verbaut haben werden.

Samsung Galaxy A34 Preis und Erscheinungsdatum

Das Samsung Galaxy A33 wurde im März dieses Jahres zum Preis von 369 Euro vorgestellt. Es ist also davon auszugehen, dass sein Nachfolger zum gleichen Zeitpunkt erscheinen wird. Die Quelle hat nichts über den Preis des Galaxy A34 verraten, aber wir erwarten keine Preiserhöhung, wenn man bedenkt, wie minimal die Smartphone-Verkäufe im Jahr 2022 gestiegen sind.

Affiliate Angebot Google Pixel 6a Das Google Pixel 6a gehört zu eines der besten Mittelklasse Smartphones am Android-Markt! Zur Geräte-Datenbank

Wird das Notch-Design für Euer nächsten Smartphone-Kauf eine Rolle spielen? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.