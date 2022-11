Defekter Datenschutz: Apple sammelt zwangsweise Eure persönlichen Daten

Die deutsch/kanadische Forschergruppe Mysk hat die Analysecodes genauer untersucht, die Apple auch dann sammelt, wenn Ihr Euch gegen die Weitergabe der Daten entscheidet. Ihnen zufolge ist eine bestimmte "dsld" – auch als DSID (Directory Services Identifier) bezeichnet – mit Eurem iCloud-Konto verknüpft. Überraschenderweise hat der Software-Entwickler Tommy Mysk entdeckt, dass diese DSID identifizierbar ist und mit allen Daten in Eurer iCloud, wie beispielsweise dem vollständigen Namen, Eure E-Mail-Adresse und Eurem Geburtstag verknüpft ist.

Der Bericht des Software-Herstellers stellt die Datenschutzrichtlinien von Apple in Frage, die den Nutzer:innen zu Beginn präsentiert werden. In der Richtlinie zu der Geräteanalyse und dem Datenschutz heißt es: "Keine der gesammelten Informationen identifiziert Euch persönlich", wie es im ersten Absatz heißt.

🚨 New Findings:

🧵 1/6

Apple’s analytics data include an ID called “dsId”. We were able to verify that “dsId” is the “Directory Services Identifier”, an ID that uniquely identifies an iCloud account. Meaning, Apple’s analytics can personally identify you 👇 pic.twitter.com/3DSUFwX3nV