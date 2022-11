Oppo Find N2 und Oppo Find Flip: Was stellt uns der Konzern am INNO Day vor?

Oppo INNO Day wieder am 14. und 15. Dezember?

Die BBK-Tochter Oppo kann zumindest in Deutschland aufgrund einer verlorenen Nokia-Patentklage nicht selbst Smartphones verkaufen. Lagerbestände sind aber nach wie vor erhältlich und ein Kauf beispielsweise über Amazon Frankreich ist ja auch noch möglich. Damit steht also dem Oppo INNO Day nichts im Wege. Im vergangenen Jahr stellte der Konzern vom 14. bis zum 15. Dezember auf seiner Hausmesse eine ungewöhnliche Pop-up-Kamera, die MariSilicon X NPU (Neural Processing Unit), die Oppo Air Glass und das Oppo Find N vor.

Das Oppo Find N hat einen einzigartigen Formfaktor. / © NextPit

Letzteres war und ist nach wie vor eine kleine Sensation: denn das erste Oppo-Foldable hat einen einzigartigen Formfaktor. Es liegt von der Größe her zwischen einem Samsung Galaxy Z Fold 4 und dem Galaxy Z Flip 4. Das Find N besitzt die überragende Kamera des Oppo Find X5 Pro samt des genannten neuralen Prozessors. Ich durfte das Foldable bereits ausführlich testen und hätte es mir schon längst selbst gekauft, wenn es denn global verfügbar wäre.

Oppo Find N2 gilt als gesichert

Geht es nach dem zuverlässigen Tippgeber "Digital Chat Station", erwartet uns dieses Jahr um die gleiche Zeit mit dem Oppo Find N2 der Nachfolger. Erste Gerüchte gehen von einem 5,5 Zoll kleinem AMOLED-Außendisplay und einem 7,1 Zoll großen, faltbaren AMOLED-Innendisplay (FHD+) aus. Weiterhin erwartet man einen Snapdragon 8+ Gen 1, sowie einen 4.520 mAh starken Akku, welcher mit flotten 67 Watt schnell geladen werden soll.

Auch interessant: Die besten Foldables 2022

Während in den beiden Bildschirmen jeweils eine 32-MP-Frontkamera verbaut sein soll, ist für das Dreifach-Array eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit optischer Bildstabilisierung (Sony IMX890), eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkel- und eine 32-Megapixel Telezoom-Kamera (Sony IMX709) geplant. Das Kampfgewicht wird mit 240 Gramm angegeben.

Oppo plant wohl noch einen Konkurrenten für das Motorola Razr 2022 und Z Flip 4

Doch das soll es an faltbaren Smartphones noch nicht gewesen sein. Angeblich will man auch ein Oppo Find Flip kredenzen. Der Name ist noch vakant und wird vom Leaker als Oppo Find N2 Flip tituliert. Damit sollen die Anleihen zu dem Clamshell-Design hervorgehoben werden, welche auch das von mir getestete Motorola Razr 2022 verfolgt. Das Oppo tritt jedoch innen mit einem 6,8 Zoll kleinerem E6-OLED-Panel an – das Display außen ist 3,26 Zoll groß. Der Antrieb soll von einem MediaTek Dimensity 9000 erfolgen und von dem 4.300 mAh starken Akku mit Energie versorgt werden. Hier gibt es ebenfalls eine 32-Megapixel-Punch-Hole-Kamera und außen eine 50- und 8-Megapixel-Dual-Kamera.

Affiliate Angebot Oppo Find X5 Pro OPPO Find X5 Pro Smartphone, 50 MP Dreifachkamera, 5.000 mAh Akku mit 80W Schnellladen, 6,7 Zoll 120 Hz AMOLED Display, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB Arbeitsspeicher, 256 GB, Ceramic White Zur Geräte-Datenbank

Lang müssen wir nicht mehr warten, um in Erfahrung zu bringen, ob der neue OnePlus-Mutterkonzern diesmal eine globale Auslieferung anstrebt.

Was haltet Ihr von dem Oppo Find N? Würdet ihr euch das Mittelmaß an faltbarer Technik gönnen, wenn es hierzulande aufschlägt? Schreibt uns Eure Meinung gern in die Kommentare, damit wir in die Diskussion einsteigen können.