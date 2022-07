Smart-Home-Gewinnspiel: 1 von 5 Switchbot Bot gewinnen

Mit einem Switchbot Bot könnt Ihr nicht-smarte Geräte smart machen! Beispielsweise lässt sich so eine Kaffeemaschine, die zum Starten einen manuellen Knopfdruck braucht, in Eure smarte Morgenroutine einbinden. Wollt Ihr ausprobieren? Dann gewinnt doch 1 von 5 Switchbots in unserem Gewinnspiel. Dafür müsst Ihr uns lediglich verraten, was Ihr in Eurer Wohnung gerne smart machen würdet.

5 Switchbot Bot im Wert von je 29,99 Euro zu gewinnen

Smarter Knopfdrücker für Euer Smart-Home

Mehr erfahren? Hier geht's zum Hands-On des Switchbot Bot

Smarte Steckdosen kommen spätestens dann an ihre Grenzen, wenn Eure Geräte zum Aktivieren noch einen Standby-Knopf haben. Genau für diese Fälle benötigt Ihr einen Switchbot Bot, denn er ist ein smarter Knopfdrücker. Den Brühknopf Eurer Kaffeemaschine oder den Startknopf Eurer Waschmaschine könnt Ihr so ganz einfach betätigen.

Unter anderem kann der Switchbot eine Kaffeemaschine smart machen. / © NextPit

Wie Ihr in unserem Hands-On zum Switchbot Bot lesen könnt, kommt das Smart-Home-Gadget mit einem Klebepad auf der Rückseite. Ihr braucht also kein Loch in Eure Kaffeemaschine bohren oder Sekundenkleber bemühen. Die Steuerung funktioniert per App oder – mit zusätzlichem Switchbot Hub – auch über Alexa, den Google Assistant, Siri und weitere Smart-Home-Ökosysteme.

So könnt Ihr Euren eigenen Switchbot Bot gewinnen

Ihr wollt unbedingt einen Switchbot Bot ausprobieren? Na, dann schreibt uns in die Kommentare unter diesem Artikel, für welchen Einsatzzweck Ihr den Switchbot Bot benötigt. Wir wählen dann die drei unserer Meinung nach kreativsten Einsatzzwecke und schicken Euch einen Switchbot Bot im Wert von 29,99 Euro in den nächsten Tagen zu. Versandkosten fallen dabei natürlich nicht an.

Um Euch ein wenig zu motivieren, haben wir bereits einen Testbericht zum Switchbot Bot veröffentlicht. Bitte beachtet zudem, dass für diese Aktion unsere Teilnahmebedingungen gelten und Mitarbeiter sowie Mitarbeiterinnen der NextPit GmbH von diesem Gewinnspiel ausgeschlossen sind.