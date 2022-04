Face-ID im Punch-Hole: Erste Bilder der iPhone-14-Panels geleakt

Das neue Bild soll aus China stammen und die Display-Panels der vier iPhone 14 Modelle zeigen. Falls sich die Bilder nicht als Fake herausstellen, bekommen nur das iPhone 14 Pro und das 14 Pro Max eine geänderte Platzierung für Face-ID. Die Notch soll dabei in das Display gestanzt und in zwei Kreise aufgeteilt werden. Dies wird im Netz bereits als "Ausrufezeichen" bezeichnet. Was die Vanilla- und Max-Varianten betrifft, so werden diese beiden weiterhin an der sagenumwobenen Notch festhalten, die wir schon vom iPhone 13 kennen.

iPhone 14 Pro und Pro Max mit dünneren Rändem und längerem Display

Beide "iPhone 14 Pro"-Modelle werden laut dem geleakten Bild längere Displays haben als die Nicht-Pro-Versionen. Konkret behauptet die Quelle, dass die beiden Pro-Modelle ein Seitenverhältnis von 20:9 im Vergleich zu 19,5:9 beim Standard-iPhone 14 aufweisen werden. Die früheren Berichte einiger bekannter Blogs bestätigen diese Behauptungen.

Als weiteres Unterscheidungsmerkmal werden die schmaleren Ränder bei den beiden Pro-Modellen und die stärker abgerundeten Ecken beim kleineren iPhone 14 Pro genannt. Aktuell können wir aber nur vermuten, dass die gestanzten Panels einen kleinen Vorteil gegenüber den Versionen mit Notch bieten.

Apple iPhone 14 Pro und Pro Max Display Punch Hole Panels / © Weibo; u/SaranByte

Abgesehen von den visuellen Änderungen könnte die iPhone 14-Serie auch eine neue Satelliten-Konnektivitätsfunktion erhalten, mit der Notfallwarnungen und Standortdaten an Rettungskräfte gesendet werden können, ohne dass ein Mobilfunknetz benötigt wird. Gerüchten zufolge wird auch die Apple Watch Series 8 diese Funktion erhalten.

Glaubt Ihr, eine Punch-Hole-Notch ist die richtige Entscheidung seitens Apple? Oder würdet Ihr lieber ein iPhone mit herkömmlicher Notch kaufen? Teilt es uns in den Kommentaren mit!