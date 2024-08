Laptops gibt es in der verschiedensten Varianten. Gerade fertig zusammengestellte Geräte unterscheiden sich häufig in nur einem einzigen Bestandteil. Das gilt auch für die LOQ-Reihe von Lenovo. Möchtet Ihr keine 2.000 Euro für einen Gaming-Laptop zahlen, empfehlen sich die Modelle durchaus, da Ihr hier unter anderem auf eine GeForce-RTX-Grafikkarte und ordentlich Arbeitsspeicher setzen könnt. Für 849 Euro bieten Euch computeruniverse und Cyberport den Gaming-Laptop nun an.

Affiliate Angebot Lenovo LOQ 15IRX9 15,6-Zoll-Display | FHD | 144 Hz | i5-13450HX | 16 GB RAM | 1 TB SSD | RTX4060 | ohne Betriebssystem

Gaming-Monster für weniger als 900 Euro?

Die Bezeichnungen von Laptops kann durchaus verwirrend sein. Doch häufig ist es ähnlich wie bei Smart-TVs, bei denen die erste Zahl für die Bildschirmdiagonale steht. So ist es auch beim Lenovo LOQ 15IRX9, der mit seinem 15,6 Zoll großen FHD-IPS-Panel aufwartet. Die maximale Helligkeit liegt bei 300 Nits, während die Bildwiederholrate mit 144 Hz gerade die Gamer unter Euch erfreuen dürfte. Das spricht nämlich für deutlich flüssigere Bewegungen auf dem Display, die gerade bei schnellen Games zu weniger Tearing-Effekten führen.

Der Lenovo LOQ IRX9 lässt sich problemlos aufklappen und misst 359,86 x 23,9 x 258,7 mm. / © Lenovo

Als Prozessor nutzt der Lenovo einen Intel Core i5-13450HX. Die Mittelklasse-CPU gehört der 13. Generation von Intel-Prozessoren an und basiert dementsprechend auf der Raptor-Lake-Architektur. In diesem Fall finden sich sechs Raptor Cove-Leistungskerne und noch einmal vier Gracemont-Effizienzkerne. Die Höchsttaktrate liegt bei 4,6 GHz. Als Grafikkarte setzt der LOQ 15IRX9 auf eine NVIDIA GeForce RTX 4060 mit 8 GB dediziertem Grafikspeicher.

Hier kommen noch einmal 16 GB DDR5 RAM hinzu, die auf bis zu 32 GB aufgestockt werden können. Außerdem gibt’s noch 1 TB Speicherplatz. Für aktuellere Games reicht das Gerät also definitiv aus, auch wenn Ihr bei einigen AAAA-Titeln (Ubisoft lässt grüßen) eventuell etwas an den Einstellungen optimieren müsst.

Lohnt sich das Laptop-Angebot zum Lenovo LOQ 15IRX9?

Die UVP für das Gerät liegt bei 999 Euro. Für kurze Zeit bekommt Ihr den Gaming-Laptop allerdings bereits für 849 Euro, wodurch dieser definitiv zu den preiswerten Modellen mit einer solchen Ausstattung zählt. Auch bei Amazon gibt es derzeit ein LOQ-Modell zu diesem Preis*. Der Lenovo LOQ 3i mit einer schwächeren Grafikkarte, einem etwas schwächeren Prozessor und 512 GB Speicherplatz kostet ebenfalls 849 Euro. Allerdings habt Ihr hier Windows 11 Pro vorinstalliert.

Derzeit bekommt Ihr den Lenovo natürlich noch bei anderen Händlern. Der nächstbeste Preis im Netz liegt, laut idealo, jedoch bei 994 Euro und somit nur knapp unter der 1.000-Euro-Grenze. Der bisherige Bestpreis von 879 Euro wird beim aktuellen Deal ebenfalls unterboten. Versandkosten fallen bei den beiden Shops ebenfalls nicht an, wodurch Ihr hier tatsächlich nur die ausgeschriebenen 849 Euro zahlt.

Und hier liegt auch einer der negativen Punkte. Beim Angebot von computeruniverse und Cyberport müsst Ihr selbst für ein Betriebssystem sorgen. Zusätzlich ist die maximale Akkulaufzeit mit 3,8 Stunden sehr begrenzt. Gamer wissen, dass hier besser ein ständiger Stromanschluss verfügbar sein sollte. Dennoch ist auch klar, dass Ihr Abstriche machen müsst, wenn Ihr kein Vermögen für ein Gaming-Notebook ausgeben möchtet. Dementsprechend ist dieser Deal durchaus interessant. Auch dann, wenn Ihr gerade für die Arbeit nach einem leistungsfähigen Gerät sucht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Was ist Euch bei einem Gaming-Laptop wichtig? Stellt Ihr Eure Geräte selbst zusammen oder kauft Ihr fertige Laptops? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!