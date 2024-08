Monitore für Euren PC gibt es im Netz immer wieder zu echten Spitzenpreisen. So auch den MSI Optix G2712DE mit einer Bilddiagonale von 27 Zoll. Normalerweise müsst Ihr hier mit mindestens 200 Euro rechnen, allerdings gibt es den Gaming-Monitor jetzt schon für 139 Euro. Ob sich das Angebot lohnt und der Bildschirm auch im Home-Office seinen Platz findet, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Heute starten wir mit einer Reihe ganz besonderer Deals für Euch. Den Anfang macht hier der MSI Optix G2712DE. Der Gaming-Monitor (Kaufberatung) erschien im vergangenen Jahr und kann mit einer Bildwiederholrate von 170 Hz und einem farbenfrohen IPS-Panel aufwarten. Für kurze Zeit gibt es den Bildschirm bei Amazon zum Schnapperpreis von 139 Euro.

Affiliate Angebot MSI Optix G2712DE 27-Zoll-Bilddiagonale | 170 Hz | 1 ms | FHD | IPS-Panel | AMD Freesync Premium

Günstiger Gaming-Monitor für FPS-Fans?

Der Mondtor von MSI bietet eine Bilddiagonale von 27 Zoll. Die Bildwiederholrate beträgt native 170 Hz, lässt sich aber in den Optionen auch anpassen. Das IPS-Panel erreicht eine maximale Helligkeit von 250 Nits und bietet einen ordentlichen Kontrast von 1100:1, sowie ein Wide Color Gamut für lebendige Farben und ein hohes Farbspektrum. Aufgrund des Betrachtungswinkels von 178 Grad in der Horizontalen und Vertikalen eignet er sich auch hervorragend als zweiter oder dritter Bildschirm.

Gaming-Features wie AMD FreeSync Premium sind ebenfalls mit dabei. Auch die Reaktionszeit liegt mit 1 ms in einem niedrigen Bereich, wodurch Tearing-Effekte in der Regel nicht auftreten. Entscheidend ist hier jedoch die Full-HD-Auflösung. Aufgrund der Größe des Monitors ist diese leider nicht optimal gewählt und kann dazu führen, dass Texte unter Umständen nicht scharf oder Farben nicht so kraftvoll dargestellt werden, wie sie es bei einer QHD-Auflösung der Fall wäre. Dennoch dürften vor allem FPS-Fans hier voll auf Ihre Kosten kommen.

So gut ist das Amazon-Angebot zum MSI Optix G2712DE wirklich

Interessiert Ihr Euch für den Budget-Monitor, macht Ihr bei Preis von 139 Euro nichts falsch. Im Netz kostet Euch das Gerät häufig mehr als 200 Euro, allerdings gibt es auch immer wieder Angebote um 150 Euro. Der derzeitige Deal bei Amazon markiert jedoch den bisherigen Bestpreis für den MSI-Bildschirm und liegt 10 Euro unter dem aktuell nächstbesten Preis.

Zockt Ihr also am Rechner und seid auf der Suche nach einem Full-HD-Monitor, wollt aber nicht gleich 1.000 Euro auf den Tisch legen, ist der MSI Optix G2712DE definitiv einen Blick wert. Im Home-Office eignet sich das Gerät zwar auch, allerdings solltet Ihr Bedenken, dass die Auflösung gerade bei viel Textarbeit etwas problematisch werden kann. Sind Euch scharfe Konturen bei den Buchstaben wichtig, sind andere Geräte womöglich besser für Euch geeignet.

