Google Nest WiFi Pro und Doorbell 2 vor Pixel-Event präsentiert

Google möchte seine Pixel-Veranstaltung heute Nachmittag nicht mit zu vielen Produktvorstellungen unnötig in die Länge ziehen und kündigte deshalb bereits im Vorfeld den neuen Nest WiFi Pro Mesh-Router mit Wi-Fi 6E-Konnektivität sowie die verbesserte kabelgebundene Nest Doorbell 2 an. Weiterhin gab Google bekannt, eine überarbeitete Google-Home-App in Kürze zu veröffentlichen, welche nun auch für Wear OS 3.5 und den Chrome-Browser verfügbar sein wird.

