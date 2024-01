Die besten Angebote zum Google Pixel 7a – mit und ohne Handyvertrag!

Sind Euch Flaggschiffe einfach zu teuer, sind sogenannte Midranger sicherlich genau Euer Ding. Eines der besten Modelle in diesem Bereich liefert Google mit seinem Pixel 7a. Das Gerät verfügt nicht nur über eine herausragende Kamera, sondern auch einen wirklich leistungsfähigen Prozessor. Gerade wird das Smartphone bei vielen Händlern mit einem Rabatt angeboten und bei MediaMarkt bekommt Ihr es mit passendem Handyvertrag aus dem Telefónica-Netz für 12,99 Euro monatlich.

Nur wenige Geräte haben es geschafft, die volle Punktzahl in einem nextpit-Test zu erzielen. Im Test zum Google Pixel 7a räumte das Smartphone die volle Punktzahl ab und überzeugte hier unter anderem mit dem kompakten Design und der tollen Akkulaufzeit punkten. Auch die gute Leistung des Tensor-G2-Prozessors, der mit 8 GB LPDDR5X-RAM und 128 GB Gerätespeicher rennt wie verrückt, ist perfekt für Gamer und den Alltag geeignet.

Der bekannte Pixel-Kamerabalken sorgt mit einer 64-MP-Hauptkamera beim Google Pixel 7a für hervorragende Fotos. / © NextPit

Die 64-MP-Hauptkamera befindet sich auf der Rückseite und wird durch eine 12-MP-Ultraweitwinkelkamera unterstützt. Zusammen sorgt das Modul für ausgezeichnete Bilder. Abzüge gibt es lediglich für die etwas langsame Ladezeit mit 18 W und das fehlende Netzteil im Lieferumfang.

Das erwartet Euch beim Tarif-Deal zum Google Pixel 7a

Um den Deal wahrzunehmen, schließt Ihr einen Handyvertrag im LTE-Netz der Telefónica (o2) ab. Dabei stehen Euch 12 GB Datenvolumen und eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s zur Verfügung. Ihr bindet Euch 24 Monate an den Anbieter, der in diesem Fall Freenet heißt, und zahlt monatlich nur 12,99 Euro. Hier kommen einmal 29 Euro für das Smartphone, sowie 39,99 Euro in Form einer Anschlussgebühr und 4,95 Euro für den Versand obendrauf.

Tarif-Check Gerät Google Pixel 7a Tarif Freenet green LTE 12 GB Spezial Netz Telefónica (o2) Datenvolumen 12 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 12,99 € Einmalige Kosten 73,94 € Gesamtkosten 385,70 € Reguläre Gerätekosten 399,00 € Effektive monatliche Ersparnis ~ 0,56 € Zum Angebot*

Das Google Pixel 7a kostet bei einigen Händlern derzeit 399 Euro. Dementsprechend spart Ihr bei diesem Angebot effektiv 56 Cent jeden Monat, da Ihr nach Ablauf der Mindestlaufzeit nur 385,70 Euro zahlt.

Möchtet Ihr also ein leistungsfähiges Mittelklasse-Smartphone, ohne zu viel auf den Tresen legen zu müssen, seid Ihr mit diesem Deal wirklich gut beraten. Alternativ könnt Ihr Euch das Gerät allerdings auch ohne einen entsprechenden Handyvertrag sichern.

Das Google Pixel 7a mit und ohne Tarif – diese Angebote sind gerade spannend

Habt Ihr das Angebot verpasst, könnt Ihr auch bei LogiTel gerade einen spannenden Deal zu einem der besten Smartphones 2024 finden. Hier gibt es das Pixel 7a in Verbindung mit der Allnet-Flat-Classic von Otelo für 19,99 Euro monatlich. Dabei zahlt Ihr nur 4,99 Euro für das Pixel 7a und eine Anschlussgebühr entfällt völlig. Der Mobilfunktarif verfügt über 20 GB Datenvolumen im 4G-Netz von Vodafone und eine Download-Bandbreite von maximal 50 MBit/s.

Tarif-Check Gerät Google Pixel 7a Tarif Otelo Allnet-Flat-Classic Netz Vodafone Datenvolumen 20 GB Download-Bandbreite max. 50 MBit/s 4G/5G 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Gebühr 19,99 € Einmalige Kosten 9.98 Gesamtkosten 489.74 Reguläre Gerätekosten 399 Effektive monatliche Tarifkosten ~ 3,78 € Zum Angebot*

Bedenkt allerdings, dass Ihr hier keine monatliche Ersparnis habt und somit 3,78 Euro effektiv jeden Monat zusätzlich für den Tarif zahlt. Seid Ihr allerdings auf ein höheres Datenvolumen angewiesen oder könnt mit dem Telefónica-Netz nichts anfangen, ist dieser Deal ebenfalls sehr spannend.

Da MediaMarkt die Stückzahl stark begrenzt hat und nur noch wenige Geräte vorhanden sind, lohnt sich zudem ein Preisvergleich. Das Google Pixel 7a ist seit einigen Tagen für weniger als 400 Euro erhältlich und so könnt Ihr Euch das Gerät sogar im Google-Shop derzeit für 399 Euro sichern in allen Farbvarianten. Auch Gomibo bietet das Smartphone gerade für 401 Euro in der schwarzen Version an.

Bei Euronics gibt es das Smartphone zwar laut idealo noch einmal etwas günstiger, allerdings fallen beim Elektronik-Fachmarkt noch Versandkosten an, was die Gesamtkosten auf 402,99 Euro drückt. Ihr seht, auch ohne einen Tarif, gibt es das vermeintlich beste Mittelklasse-Smartphone derzeit zu einem guten Kurs.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist etwas spannendes für Euch dabei? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!