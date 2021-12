Gratis statt 1,99 €: Dieses Quiz führt Euch trotz Lockdown um die Welt

Seterra gibt es aktuell gratis, statt 1,99 €

Top-Bewertungen in den App-Stores, Platz 27 für Bildung bei Apple

Es handelt sich um ein Geologie-Quiz – mit deutscher Sprachausgabe und Vorlese-Feature

Auf welchem Kontinent liegt Andorra oder gibt's das nur in der Fantasie von Max Frisch? Welche Flagge hat noch gleich Brasilien und wie spricht man Massachusetts aus? All diese Fragen und ihre Antworten findet Ihr in der App Seterra, die es aktuell für iPhones, iPads und so ziemlich jedes Android-Handy und -Tablet umsonst gibt.

Dabei unterstützt Seterra zahlreiche Sprachen und sogar eine Sprachausgabe gibt es für mehr Barrierefreiheit für bestimmte Länder. Das mobile Game bietet sich natürlich dafür an, wenn Ihr oder Eure Kinder sich ein wenig in Geographie üben müssen. Aber Quizzes machen zumindest ein paar Tage lang eigentlich jedem Spaß. Lohnt sich der Download also?

Lohnt sich der Download von Seterra (also)?

Für meinen App-Tipp habe ich mir Seterra kurz aufs iPad geladen. Das Spiel startet mit schönen Grafiken, wirkt aber wie viele minimal angepasste Apps auf dem großen Bildschirm ein wenig "leer". Die Grafiken sind aber hochwertig und Ihr könnt direkt wählen, ob Ihr lieber eine Region auf der Karte suchen oder eine Flagge identifizieren wollt. So sieht das ganze dann in der App aus:

Hübsch und minimalistisch kommt Seterra daher! / © NextPit

Obwohl es bei Seterra nur zwei Arten von Quizzen gibt, ist die Langzeitmotivation recht groß. Denn es gibt neben Länderrätseln auch Regionen, Hauptstädte oder Ihr benennt die einzelnen Bundesländer Berlins. Dadurch, dass Ihr auch benutzerdefinierte Quizze anlegen könnt, eignet sich Seterra auch hervorragend als Lernhilfe. Noch ein Vorteil: Ihr könnt Seterra auch vollständig offline nutzen.

Ist der Download von Seterra sicher?

Entwickelt wurde das mobile Game vom gleichnamigen Entwickler "Seterra". Die Datenschutzhinweise sehen nach einem Standard-Dokument aus. Dort werdet Ihr darüber informiert, dass lediglich Euer Benutzername im Bestenlisten-System gespeichert wird. Eure Adresse, Euer Standort und weitere sensible Daten werden nicht gesammelt.

Unter Android zeigt die Analyse-Webseite Exodus für Seterra zwei Tracker an. Google AdMob – der in der Vollversion ohne Werbung nicht vorhanden sein wollte – und Googles Analysetracker. Darüber hinaus warnt Exodus vor vergleichsweise vielen Berechtigungen. So soll Seterra Zugriff auf Eure externe Speicherkarte verlangen. Falls die App Euch danach fragt, lehnt die Anfrage am besten ab.