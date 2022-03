Gratis statt 1,99 €: Genialer Rätselspaß für jedes Smartphone

Aber lasst Euch nicht täuschen, denn es ist wie so oft bei Spielen dieser Art: Einfach zu lernen, aber schwer zu meistern! Die Spielidee ist also schlicht und der Roboter erklärt Euch das Spiel zudem auch sehr anschaulich in Eurer Sprache. Aber in den höheren Levels kommt man wirklich ins Grübeln, wie man den Blechkameraden ans Ziel bringt.

Per In-App-Kauf könnt Ihr Euch Ersatzteile kaufen. Die tauscht Ihr dann gegen Tipps ein, um die Levels zu lösen. Aber Ihr könnt darauf natürlich verzichten – und knobelt dann gegebenenfalls halt länger.

Auch, wenn das Spielprinzip ein simples ist, so ist es optisch sehr schön umgesetzt. Die Levels sind wunderschön gestaltet und zudem auch mit einer sehr entspannenden, atmosphärischen Musik unterlegt. Mir gefällt auch die Idee, die Puzzles in diesen Science-Fiction-Kontext zu setzen. Das ist alles sehr stimmig und macht Laune.

Wie sicher ist der Download von Sphaze?

Das Spiel ist auch für Kinder geeignet, eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Das Spiel ist zudem werbefrei, es gibt allerdings die bereits erwähnten In-App-Käufe. Die Datenschutzerklärung von Entwickler Subpixels ist sehr allgemein gehalten und nicht spezifisch für dieses Spiel und die beiden Plattformen iOS und Android formuliert. Es wird u.a. darauf verwiesen, dass bestimmte persönliche Daten über Third Parties an Subpixels übermittelt werden könnten.

Erwähnenswert ist dabei auch noch, dass der Link zur Datenschutzerklärung lediglich im App Store von Apple funktioniert – der Google-Play-Link führt ins Leere. Ich habe auch die Privacy-Check-Plattform Exodus nach Sphaze befragt. Das Ergebnis: 4 Tracker und 9 Berechtigungen wurden bemerkt, aber ohne jegliche Auffälligkeiten.

Treiben Euch knackige Puzzles in den Wahnsinn? Dann Finger weg von diesem Spiel. Alle anderen können bedenkenlos zuschlagen. Viel Spaß!