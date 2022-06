Honor 70: Drei Smartphones mit brandneuem Sony-Sensor vorgestellt

Die drei neuen Kamera-Phones von Honor sind bisher nur in China erschienen, sollen aber mit Google-Diensten bald auch nach Europa kommen.

Ein neuer Sony-Kamerasensor und SoCs, die weniger überhitzen

Honor legt den Schwerpunkt vor allem auf die Fotografie und die Integration des neuen Sony-IMX800-Sensors in das Kameramodul jedes der drei Honor 70. Dieser Sensor bietet eine Auflösung von 54 MP und eine physische Größe von 1/1,49". Das ist nicht riesig, aber immer noch etwas größer als bei einigen aktuellen Flaggschiffen. Der Hauptsensor des Samsung Galaxy S22 misst zum Beispiel 1/1,56".

Dieser Sensor ist mit einem 50 MP Ultraweitwinkelobjektiv mit einem großen Sichtfeld (FOV) von 122° gekoppelt, das auch als Makrosensor fungiert. Die Modelle Honor 70 Pro und Honor 70 Pro+ verfügen exklusiv über ein 8-MP-Teleobjektiv, das einen 3-fachen optischen Zoom sowie einen 30-fachen digitalen Zoom bietet.

Das Basismodell des Honor 70 ist mit einem Snapdragon 778G von Qualcomm ausgestattet, einem SoC für das obere Mittelfeld, der für den Einsatz im Gaming-Bereich entwickelt wurde. Die Pro- und Pro+-Modelle hingegen enthalten MediaTek-Prozessoren: Der Dimensity 8000 treibt das Honor 70 Pro an und im Honor 70 Pro+ finden wir den Dimensity 9000. Das ist auf dem Papier eine gute Nachricht, da diese Chips weniger anfällig für Überhitzung sind als die High-End-SoCs von Qualcomm.

Die Honor-70-Smartphones laufen mit Magic UI 6.1, dem auf Android 12 basierenden Overlay des Herstellers, das in China aufgrund der dort herrschenden staatlichen Zensur logischerweise keine Google-Dienste enthält. Wenn die Smartphones jedoch eines Tages in Europa erscheinen, werden sie natürlich mit den berühmten GMS ausgestattet sein. Der Hersteller gibt jedoch keine Garantien bezüglich der Update-Politik.

Was das Design angeht, so sind die Honor-70-Geräte High-End-Smartphones mit sehr hochwertigem Look. Es gibt symmetrische Rillen auf der Rückseite mit sehr bling-bling-artigen Farben, aber auch schlichteren Varianten. Jedes der drei Smartphones der Reihe ist in fünf Farben erhältlich: Midnight Black, Crystal Silver, Emerald Green, Frosted Gold und Icelandic Frost.

Was haltet Ihr von der neuen Honor-70-Reihe? Seid Ihr auch gespannt, ob bzw. wann sie auch in Deutschland erhältlich sein werden?