Honor Watch 4 Pro: Premium-Smartwatch für knapp 200 Euro

Während wir hierzulande noch auf das Honor Magic V2 warten, hat die ehemalige Huawei-Tochter vergangene Woche im Heimatland China eine preiswerte Variante des Foldables vorgestellt. Doch neben dem Honor Magic Vs2 – so wie das Falt-Smartphone heißt – hatte der Konzern noch ein weiteres Device in seinem Präsentationssack: Eine sehr hochwertig anmutende Smartwatch mit dem Namen Honor Watch 4 Pro.

Die Honor Watch 4 Pro ist augenscheinlich das hochwertigste Modell des chinesischen Herstellers. / © Honor

Die 1,5 Zoll große Smartwatch kommt leider nicht mit Googles Wear OS zu uns, wenngleich das rein rechtlich möglich wäre. Stattdessen installiert Honor sein eigenes Betriebssystem mit MagicOS. Das LTPO-AMOLED-Panel bietet eine Auflösung von 464 x 464 px und ein Always-On-Display. Die 5-ATM-zertifizierte Honor Watch 4 Pro bietet ein LTE-Modem, sodass via eSIM auch mit der Smartwatch, autark vom gekoppelten Android-Smartphone, telefoniert werden kann.

Edelstahlgehäuse in drei Farben

Das 46 mm große Edelstahlgehäuse, samt drehbarer Krone und einer zusätzlichen flach gehaltenen Taste, gibt es in Schwarz, Silber und Messing. Wer ein passendes Lederarmband dazu haben möchte, muss jedoch noch einmal 200 Yuan, also knapp 25 Euro zusätzlich ausgeben. Die Smartwatch selbst kostet mit energiesparendem STM32U5A9-Prozessor, 64 MB RAM und 4 GB Speicher 1.549 Yuan (200 Euro).

Zu den Funktionen gibt es zu vermelden, dass die Honor Watch 4 Pro im Grunde alles an Bord hat, was die Mitbewerber aktuell auch zu bieten haben. Das wären neben dem bereits erwähnten LTE, Bluetooth, NFC zum kontaktlosen Bezahlen, GPS, ein Herzfrequenz- und SpO2-Sensor. Ich bin schon sehr gespannt, was die Honor-Smartwatch hierzulande kosten wird. Meine Vermutung ist, dass sie gemeinsam mit dem Honor Magic V2 (zum Hands-on) Anfang 2024 erscheinen wird.

Was ist Eure Meinung zu der Honor Watch 4 Pro? Was darf sie Eurer Meinung nach kosten, damit sie in Euer Beuteschema fällt? Schreibt uns Eure Preisvorstellungen gern unten in die Kommentare.