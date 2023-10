Honor Magic Vs2: Das preiswerte Foldable erst einmal nur für China

Honor Magic Vs2: In China erst einmal preiswert

Hierzulande sucht Honor für sein auf der IFA 2023 präsentiertes Honor Magic V2 noch Betatester, welche das schmale Foldable im Alltag testen und zur Verbesserung für einen europäischen Verkaufsstart behilflich sein wollen. Wir hatten bereits das kurzweilige Vergnügen eines Hands-on:

Im Heimatland China hat man derweil neben der Honor Watch 4 Pro (der wir uns in einem weiteren Beitrag widmen) eine preiswerte Alternative zum faltbaren V2 präsentiert. Das Honor Magic Vs2 geht im Heimatland mit 12/256 GB für 6.999 Yuan (911 Euro) oder 16/512 GB für 7699 Yuan (999 Euro) an den Start. Farbliche Alternativen sind Midnight Black, Violet Coral und Glacier Blue.

Das Honor Magic Vs2 kommt in drei Farben. / © Honor

Technisch verbaut man anstelle des aktuellen Flaggschiff-Prozessors aus Kalifornien, den immer noch recht potenten Snapdragon 8+ Gen 1. Eines der Maßnahmen um den Preis gegenüber dem V2 ein wenig zu drücken, wenngleich dessen finalen Preis wir für deutsche Verkaufsregale auch bisher nicht kennen. Auch das Honor Magic Vs2 wird aufgeklappt, mit 5,1 mm, als besonders dünn angepriesen, was es selbst im zugeklappten Zustand (10,7 mm) ja auch ist.

Trotz der dünnen Bauweise gelingt es dem Konzern einen 5.000 mAh starken Akku zu verbauen, der mit 66-W-SuperCharge (made by Huawei) entsprechend schnell geladen werden kann. Wie für nach innen faltbare Smartphones üblich, bietet auch das Honor Magic Vs2 zwei Displays. Außen ein 6,43 Zoll großes OLED-Panel mit einem Seitenverhältnis von 20:9, einer Auflösung von 2.376 x 1.060 px und einer maximalen Helligkeit von 2.500 Nits (im Peak).

Honor Magic Vs2: klein & leicht

Das Honor Magic Vs2 ist leicht, dünn und preiswert. / © Honor

Innen gibt es dann im nahezu quadratischen Seitenverhältnis ein 7,92 Zoll großes OLED-Display mit einer Auflösung von 2.344 x 2.156 px und einer Helligkeit von 1.600 Nits – also nicht mehr ganz so hell wie das Cover-Panel. Als Betriebssystem wird MagicOS 7.2 auf Basis von Android 13 angegeben. Ich China zwar ohne Google-Dienste – hierzulande aber kein Problem, genauso wenig wie das verbaute 5G-Modem im kalifornischen Prozessor.

"Wir freuen uns, das nur 229 g leichte Honor Magic Vs2 vorstellen zu können. Mit seinem umfangreichen Sortiment an bahnbrechenden Funktionen und starker Leistung, wird das Honor Magic Vs2 die Zukunft vorantreiben. Es wird Zeit, faltbarer Smartphones zu einem praktischem und faltbaren Erlebnis zu einem attraktiven Preis zu etablieren", George Zhao, CEO von Honor.

Auch im Hinblick auf die Fotografie hat Honor sein preiswertes Foldable gut ausgestattet. Während zwei 16-MP-Frontkameras im Punch-Hole-Design die beiden Bildschirme unterstützen, gibt es auf der Rückseite eine vertikal angeordnete Triple-Kamera. Dieses Array beherbergt eine 50-MP-Haupt-, eine 12-MP-Ultra-Weitwinkel- und eine 20-MP-Telezoom-Kamera.

Klingt jetzt nicht komplett schlecht, oder? Sicherlich muss das Foldable erst einmal deutsche Verkaufsregale erreichen und dann wäre die Kamera noch auf Herz und Nieren zu überprüfen. Aber bis hierher – was ist Eure Meinung zu dem Honor Magic Vs2 – könnte das was für Euch sein? Schreibt uns Eure Meinung dazu unten in die Kommentare!