Der Hoymiles MS-A2 ist in sieben Sekunden installiert – schneller als jeder andere Balkonkraftwerk-Speicher. Das verspricht der Hersteller und ja: Es stimmt wirklich. Was der Hoymiles-Speicher anders macht als alle anderen Energiespeicher für Balkonkraftwerke und ob das System im Test überzeugt, lest Ihr im nextpit-Test des MS-A2!

Prinzip, Setup und Einrichtung

Der Hoymiles MS-A2 ist der unkomplizierteste Balkonkraftwerk-Speicher, den es gibt. Zur Installation müsst Ihr einen Schukostecker ausstöpseln – und zwei Stecker einstecken. Und das war's, kein Witz. An einer anderen Stelle verhält sich das System jedoch anders.

Was uns gefällt:

Einfachstes Setup aller Balkonkraftwerk-Speicher

Robustes, wasserdichtes Design (IP65)

Schickes Gehäuse mit Option zur Wandmontage

Was uns nicht gefällt:

Unnötig komplizierte Einstellungen in der App

Ihr habt bereits ein Balkonkraftwerk und wollt einen Speicher nachrüsten? Dann klappt das mit dem Hoymiles MS-A2 wirklich unfassbar einfach. Ihr steckt Euren bestehenden Wechselrichter nämlich einfach aus der Steckdose ab und stöpselt ihn in den Hoymiles-Speicher.

Eine Anleitung braucht's nicht: Der Hoymiles MS-A2 ist in wenigen Sekunden betriebsbereit. / © nextpit

Anschließend steckt Ihr den Hoymiles-Speicher mit dem mitgelieferten Netzkabel in die Steckdose ein, und das war's. Zieht man die Zeit ab, die benötigt, den 33 kg schweren Speicher aus dem Karton zu heben, ist die Installation wirklich in jenen sieben Sekunden geschafft, die der Hersteller verspricht.

Ein Kabel je Stromrichtung: Der Hoymiles MS-A2 hat nur zwei Anschlüsse, und mehr braucht's auch nicht. / © nextpit

Hinzu kommt noch das App-Setup über die neue Hoymiles-App namens "S-Miles Balcony", die speziell für Balkonkraftwerk-Speicher entwickelt ist. In wenigen Minuten ist die Verbindung hergestellt, und Ihr könnt den Speicher dank Cloud-Anbindung von Überall auf der Welt steuern. Erwartet allerdings nicht zu viele Einstellungsmöglichkeiten. Primär könnt Ihr mal die gewünschte Einspeiseleistung ins Hausnetz einstellen, mit der Ihr Eure Grundlast abdeckt.

Dazu gibt es dann zwei grundsätzliche Betriebsmodi:

"Self-consumption": Hier stellt Ihr einen Mindest-Ladestand für den Akku ein (10 bis 70%). Ist der Mindest-Ladestand überschritten, priorisiert das System das Hausnetz und speist möglichst den eingestellten Betrag ein.

"Portable Power Station Mode": Hier wird die Steckdose zum Ausgang und Ihr könnt den MS-A2 als mobile Powerstation nutzen. Per App legt Ihr fest, wie viel Energie im Speicher als "Backup" gespeichert werden soll – und wie tief der Akku im Off-Grid-Betrieb maximal entladen werden darf.

App-Screenshots

Außerdem gibt es noch ein separates Menü, in dem Ihr das Einspeisen grundsätzlich ein- und ausschalten könnt sowie die maximale Einspeiseleistung ins Hausnetz festlegt. Zumindest die Vorab-Version der Software wirkt bei diesen Einstellungen noch unnötig kompliziert, was so gar nicht zur Einfachheit des Speichers passt. Aber ja: Wenn man in den verkorksten Menüs einmal die richtigen Einstellungen getroffen hat, dann muss man diese idealerweise kaum wieder anfassen.