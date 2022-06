Ich glaub, ich werd Amish: Smart-TV-Tastaturen müssen weg

Schließt einen Moment die Augen und stellt Euch folgende Situation vor: Ihr sitzt mit einem netten Menschen auf der Couch und wollt nur kurz am Smart-TV einen Film bei Netflix starten. Und dann beginnt die Tortur: Selbst im Jahr 2022 schaffen es Hersteller für smarte Technik kaum, sinnvolle und flüssige Tastaturen auf ihre Geräte zu installieren. Ein echter Aufreger – aber es gibt auch Hoffnung.

Mein WLAN-Passwort ist eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben, die 21 Zeichen lang ist. Und auf einer virtuellen Tastatur sind das bei 26 Buchstaben und 10 Ziffern ganze 756 Tastendrücke, die ich im schlimmsten Falle tätigen müsste. Okay, am Ende waren es vielleicht 100 bis 200, aber selbst das ist viel zu kompliziert. Zumal die Tasten fummelig sind und das Betriebssystem schon bei der Einrichtung zum Ruckeln neigt.

Zum Test musste ich natürlich mein WLAN-Netzwerk einrichten und dann traf ich ihn. Den Endgegner, der mich wie beim Wutanfall-RPG Dark Souls beim ersten Angriff einige Meter nach hinten schleuderte. Das Monster unter dem Bett, das ich Kindheit nenne und auf dem ich doch eigentlich so gut schlafe. Eine virtuelle Tastatur, die ich nur über die vier Richtungstasten einer Fernbedienung steuerbar ist.

Grund für diesen Aufreger ist mein kürzlich erschienener Testbericht zum Samsung Freestyle – einem smarten Beamer mit installiertem TizenOS. Denn hier durfte ich nach jahrelanger Nutzung eines Google Chromecasts ohne Fernbedienung herausfinden, dass Smart-TVs ja immer noch völlig unbedienbar sind. Einen riesigen Pool an spannenden Inhalten kann man mit dem Freestyle nur sehr hakelig und Hutschnur hochziehend ansteuern.

Nach der Eingabe meines Passworts folgten natürlich noch weitere notwendige Eingaben, wie zum Beispiel mein Samsung-Account plus Passwort. Das ist dann besonders angenehm, seine eingeladenen Gäste an einem Filmabend dazu auffordern zu müssen, sich für die Eingabe eines Passworts die Augen zuzuhalten. "Hast Du's gleich?" – Natürlich habe ich mich vertippt und dreimal das falsche Passwort eingegeben.

... "Wollen wir nicht lieber ins Kino gehen?" ...

QWERTZ, QWERTY oder lieber ABCDEF?

In meinen Jahren als Technikjournalist sind mir schon die buntesten virtuellen Tastaturen unter die Finger gekommen. Dabei ist das gewohnte QWERTZ-Layout sogar noch das angenehmste. Es gibt tatsächlich Unternehmen, vornehmlich Autohersteller, die denken, dass Menschen lieber eine virtuelle Tastatur in alphabetischer Anordnung nutzen würden.

Zwar wurde das QWERTZ-Layout dazu entwickelt, Kollisionen in der Mechanik einer Schreibmaschine beim Tippen zu vermeiden, und ist somit herrlich unnatürlich – wir haben uns aber in den Jahren daran gewohnt. In einem 10-Finger-Schreibkurs, den ich nach wie vor als für meinen Berufszweig sinnvollsten Kurs im Gymnasium auszeichne, habe ich dieses System sogar auswendig gelernt.

Warum zur Hölle soll eine virtuelle Tastatur dann plötzlich mit "ABCDEF" einfacher bedienen zu sein? Weil wir als

Kinder das Alphabet auch in "richtiger" Reihenfolge lernen? Es gibt Konventionen! Und die gelten auch, wenn eine Tastatur nicht ab Werk vorkonfiguriert ist.

Wie virtuelle Tastaturen ihren Schrecken verlieren

Doch es gibt Hoffnung, meine lieben Leidensgenossen und Leidensgenossinnen. Moderne Unternehmen, die von der Problematik um virtuelle Tastaturen wissen, haben sich clevere Systeme überlegt. Netflix beispielsweise ermöglicht es Euch, Logins einfach über einen Code im Internet durchzuführen. Ihr scannt also mit dem Smartphone (clever, oder?) einen QR-Code auf dem Fernseher oder Beamer und müsst dann bei gespeichertem Passwort nur noch eine Zahlenkombination eingeben.

Andere wirklich smarte Hersteller von Smart-TVs haben einfach mal die Technik aus einer Nintendo WiiMote ausgebaut und in eine Fernbedienung gepackt. So kann man ohne Tasteneingaben zumindest ein wenig einfacher Eingaben am Bildschirm vornehmen. Alternativ könnt Ihr bei den meisten Smart-TVs auch Bluetooth-Tastaturen verbinden, um Eingaben einfacher vorzunehmen. Bei Modellen wie der Logitech MX Keys, meiner Alltime-Favourite-Tastatur, könnt Ihr sogar zwischen bis zu drei Bluetooth-Verbindungen umschalten.

Fazit oder "Ist Ben schon auf dem Weg in die USA?"

Nein, natürlich bin ich nicht zu den Amish gefahren, um Scheunen ganz ohne Maschinen innerhalb eines Tages aufzubauen. Abgesehen davon, dass ich dafür ohnehin zu wenig Bartwuchs hätte, verstehe ich die Einfachheit virtueller Tastaturen natürlich. Vor allem bei der Einrichtung neuer Geräte ist es für Hersteller viel einfacher, die erste WLAN-Verbindung über die System-UI zu realisieren. Dass es anders geht, zeigt Google mit dem Chromecast aber dennoch.

Umso wichtiger sind also kreative Eingabemöglichkeiten wie die Nutzung von QR-Codes oder Smartphone-Steuerungen wie das "Waipen" beim Live-TV-Anbieter Waipu.tv. Damit, und da bin ich mir sicher, könnten wir virtuellen Tastaturen für immer den Garaus machen.

Regen Euch virtuelle Tastaturen so sehr auf wie mich? Und findet Ihr auch, dass "Ich glaub, ich werd Amisch" eine super Reihe an Wutkommentaren werden könnte? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Unabhängig davon, mit welcher Tastatur Ihr den Kommentar verfasst!