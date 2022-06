Top 5 Apps der Woche: Diese Downloads gehören auf jedes Handy!

Auch an diesem Wochenende habe ich Euch fünf Top-Apps für iOS und Android herausgesucht! Dabei trage ich meine App-Perlen der Woche zusammen und nehme natürlich auch Tipps der NextPit-Community auf, die im Forum geteilt wurden. Mit diesen Downloads könnt Ihr Euch das Wochenende versüßen, wenn Euch die Sommerhitze in die eigenen vier Wände treibt.

Beim Testen neuer Smartphones oder beim Ausprobieren neuer Software-Features wie in iOS 16 stolpern wir immer wieder über spannende Apps. Für jeden Sonntag trage ich Euch daher meine App-Tipps zusammen, die ich mit Tipps aus der NextPit-Community mische. Diese Woche gibt es fünf Apps für Android und drei Anwendungen, die für iOS verfügbar sind. Sucht Ihr nach weiteren Downloads, gibt's hier Bens Top 5 Apps der letzten Woche.

Taskade (Android & iOS)

So, jetzt ist Schluss mit den Top-5-Apps im Chill-Modus von meinen Kollegen Ben und Stefan. Ich übernehme wieder die Führung und wir beginnen mit einer Productivity-App für Android und iOS: Taskade. Diese App bietet Euch eine Kaskade von Funktionen, mit denen Ihr Tasks anlegen könnt. Versteht Ihr – Taskade?

Ihr könnt Projekte und Aufgaben erstellen, Ziele setzen, planen und den Fortschritt verfolgen. Ihr könnt Aufgaben teilen und anderen Mitgliedern Eures Arbeitsbereichs zuweisen. Die Benutzeroberfläche ist hübsch, alles ist gut sortiert und zugänglich, die Informationen sind visuell gut hierarchisiert und die Features für Zusammenarbeit ist gut durchdacht. Alles wird zudem über die Cloud synchronisiert.

Die kostenlose Version von Taskade ist im Übrigen sehr umfassend und auch als Desktop-Version erhältlich. Das Pro-Paket für fünf Euro pro Monat ermöglicht lediglich das Hochladen von Dateien mit mehr als 250 Megabyte, die Verwaltung von Berechtigungen / Restriktionen der Mitglieder Eures Arbeitsbereichs und die Synchronisierung mit Eurem Google-Kalender. Die Anwendung enthält auch ohne Abo keine Werbung und ist auf Deutsch verfügbar.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: ja (5€ / Monat) / Konto: Erforderlich / Deutsche Sprache: Ja

Die Taskade-App bietet eine Kaskade von Funktionen, die Euch beim Organisieren helfen und Eure Produktivität steigern / © NextPit

Ladet Euch die Taskade-App aus dem Google Play Store und dem App Store von Apple herunter.

App Exit Button (Androi)

Diese Android-App nutzt die Barrierefreiheit-Features von Android, um Eurer Benutzeroberfläche einen schwebenden Knopf hinzuzufügen, mit dem Ihr eine Anwendung schnell schließen könnt. Die Idee dahinter ist, dass Ihr eine App mit einem einzigen Tipp auf den Bildschirm Eures Smartphones verlassen und schließen könnt, um sie vor neugierigen Blicken zu verbergen.

Stellt Euch zum Beispiel vor, Ihr lest gerade einen Smartphone-Test auf einer Tech-Website, die nicht NextPit heißt. Das ist wirklich eine Schande und ich würde Euch davon abraten. Aber nehmen wir es an. Okay, wenn jemand hinter Euch auftaucht und sich ansehen will, was Ihr auf Eurem Telefon macht, könnt Ihr Euren monumentalen Fehler schnell verstecken, bevor Ihr erwischt werdet. Ach ja, und dann könnt Ihr auch auf NextPit.de gehen und einen anständigen Test lesen. Ich sage nur so viel, aber ich habe ein Auge auf Euch geworfen!

Die App ist kostenlos, werbefrei und sehr einfach zu bedienen. Der Entwickler sagt, dass sie am besten funktioniert, wenn Ihr die Drei-Tasten-Navigation verwendet, aber ich habe sie mit der Gestensteuerung getestet und hatte auch keine Probleme.