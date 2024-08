Neben den neuen KI-Funktionen von Apple Intelligence und Anpassungen, die in iOS 18 debütieren werden, gibt es auch kleine, aber bedeutsame Änderungen im Schlepptau des großen iPhone-Software-Updates. Eine davon ist eine neue Funktion, mit der Ihr ein Video aufnehmen könnt, ohne die Audiowiedergabe im Hintergrund auf dem iPhone zu unterbrechen.

Mit iOS 17 und früheren iOS-Versionen könnt Ihr zwar eine Videoaufnahme starten, aber dabei wird die laufende Musik- oder Podcast-Wiedergabe unterbrochen, was seit der Einführung des iPhones ein Manko war. Mit der neuesten iOS-18-Beta nimmt Apple diese lang ersehnte Funktion nun endlich in Angriff.

Audio abspielen und gleichzeitig Videos auf dem iPhone aufnehmen

In den Kameraeinstellungen wurde unter dem Abschnitt Kameraton ein Kippschalter mit der Bezeichnung "Audiowiedergabe zulassen" entdeckt, der standardmäßig aktiviert ist. Unter dem Kippschalter wird die Funktion wie folgt beschrieben: "Die Audiowiedergabe wird bei der Aufnahme von Videos nicht automatisch angehalten". Außerdem wird Mono-Ton aufgezeichnet, wenn Audio über den iPhone-Lautsprecher abgespielt wird.

Weitere Tests bestätigten, dass die Funktion es euch auch ermöglicht, Videos aufzunehmen, wenn Ihr Musik abspielt und gleichzeitig mit AirPods-Kopfhörern oder einem externen Lautsprecher verbunden seid. Bei dieser Einstellung wird außerdem der Ton in Stereo statt in Mono aufgenommen.

Der Schalter "Audiowiedergabe zulassen" wird in den Einstellungen im Bereich Kameraton hinzugefügt. / © nextpit

Wenn Audio über den Lautsprecher des iPhones abgespielt wird, sollte die Videoaufnahme wie üblich auch die Umgebungsgeräusche aufnehmen. Das ist ziemlich nützlich, wenn Ihr Hintergrundgeräusche mit euren Videos mischen wollt.

Es ist nicht das erste Mal, dass iPhones ein Video aufnehmen und gleichzeitig Musik abspielen können. Diese Funktion wurde erstmals in iOS 13 eingeführt, wo Ihr QuickTake über den Fotomodus nutzen könnt, um eine Videoaufnahme zu starten. Aber die Videoqualität, die Ihr erhaltet, ist suboptimal und in Bezug auf die Auflösung alles andere als brauchbar. Daher ist diese Ergänzung ein wichtiges Upgrade für alle, die sich eine verbesserte Version dieser Funktion wünschen.

Apple wird iOS 18 voraussichtlich irgendwann im September zum Verkaufsstart des iPhone 16 veröffentlichen. Neben diesem Tool enthält das Update, das eines der größten seit Jahren ist, umfangreiche Anpassungsfunktionen für den Startbildschirm und das Kontrollzentrum. Die ersten Funktionen von Apple Intelligence werden ebenfalls für unterstützte iPhone-Modelle verfügbar sein.

Was denkt Ihr über die neue Videofunktion in iPhones? Habt Ihr schon lange auf diese Funktion gewartet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.