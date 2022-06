iPhone 14 Pro: Always-on-Bildschirm soll Lockscreens aus iOS 16 ähneln

Es wurde bereits viel darüber diskutiert, dass Apples iPhone 14 Pro einen Always on-Bildschirm haben soll. Ein neues Gerücht von Mark Gurman bringt nun weitere Details über die Zusammensetzung dieses Bildschirms. So sollt Ihr dort Widgets hinzufügen können, wie auf dem neuen Sperrbildschirm von iOS 16 .

NEXT PIT TV

In der letzten Ausgabe seines Newsletters Power On hat der bekannte Journalist Mark Gurman enthüllt, dass der Always on-Bildschirm des iPhone 14 Pro von den Neuerungen des Sperrbildschirms von iOS 16 profitieren soll. Konkret sollen dort Widgets sowie andere Elemente zu finden sein.

Mit iOS 16 könnt Ihr Eurem Lockscreen Widgets hinzufügen / © NextPit.

Ihr sollt also auf Informationen wie Uhrzeit und Datum, das Wetter oder Eure Fitnessdaten zugreifen können, ohne den Bildschirm Eures iPhones einschalten zu müssen. Beim iPhone 14 Pro soll es außerdem möglich sein, den Always on-Bildschirm mit Widgets für Euren Kalender oder Eure Aufgabenliste anzupassen.

Lest auch unseren ausführlichen Test des iPhone 13 Pro Max

Es wird interessant sein zu sehen, wie Apple die Funktion des Always on-Displays in seinen nächsten iPhones implementieren wird. Das Unternehmen aus Cupertino ist dafür bekannt, sich mit der Integration neuer Funktionen Zeit zu lassen, um sie so gut wie möglich umsetzen zu können, selbst auf die Gefahr hin, dass es hinter den Herstellern von Android-Smartphones zurückbleibt. Ein Beispiel hierfür ist der 120-Hz-Bildschirm namens Pro Motion, der erst kürzlich mit dem iPhone 13 eingeführt wurde.

Wartet Ihr ungeduldig auf die Einführung von Always on displays beim iPhone? Und glaubt Ihr, dass Apple sich zu viel Zeit lässt, um eine bekannte Funktion zu integrieren?