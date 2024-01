Irrer Deal bei Amazon: Philips-Hue-Lampen nur 15 €

Bei Amazon könnt Ihr Euch derzeit die weißen Lampen von Philips Hue zum absoluten Spitzenpreis sichern. Ihr bekommt die smarten Glühbirnen hier gerade für 15 Euro das Stück. Warum sich der Deal lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Möchtet Ihr Energie sparen, sind smarte Lampen eine gute Möglichkeit dazu. Besonders spannend sind hier die Produkte von Philips Hue, die auch mit dem Smart-Home-Standard Matter kompatibel sind. Bei Amazon gibt es jetzt die Philips Hue White mit einer E27-Fassung zum absoluten Spitzenpreis von 15 Euro. Allerdings könnt Ihr pro Person hier nur fünf Lampen bestellen.

Die smarten Glühbirnen passen dank der universellen Fassung in so gut wie jede handelsübliche Lampe. Zusätzlich lassen sich die Philips Hue White problemlos mit der App oder via Sprachbefehl steuern. Dank der Kompatibilität mit Matter, könnt Ihr zudem Thread als Kommunikationsprotokoll nutzen, um beispielsweise Routinen zu erstellen. Ansonsten leuchten die Lampen mit bis zu 1.600 Lumen und sind dimmbar, falls Euch das doch etwas zu hell sein sollte.

Lohnt sich das Amazon-Angebot zu Philips Hue?

Die unverbindliche Preisempfehlung der smarten Glühlampen liegt bei 27,99 Euro. Im Netz kursieren häufig Preise rund um 20 Euro und mit 15 Euro sind die Philips Hue White E27 in der 1.600-Lumen-Variante so günstig wie nie. Entscheidet Ihr Euch für 4 Lampen, erhaltet Ihr quasi bereits effektiv eine der Glühbirnen im Vergleich zum nächstbesten Preis von 22,05 Euro geschenkt. Bedenkt allerdings, dass Ihr hier nicht mehr als fünf Lampen bestellen könnt.

Zusätzlich könnt Ihr die Lampen zwar grundsätzlich ohne eine Bridge steuern und dimmen, allerdings gibt es den vollen Funktionsumfang erst, wenn Ihr eine Philips Hue Bridge nutzt. Diese kostet Euch im Netz in der Regel noch einmal 30 bis 40 Euro. Notwendig ist die Schaltzentrale jedoch nicht unbedingt.

Dementsprechend ist dieser Deal preislich nicht zu toppen. Falls Ihr also gerne Energie spart, Euch ein Smart Home einrichtet oder einfach smarte Glühbirnen bevorzugt, könnt Ihr hier zugreifen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Würdet Ihr die Lampen auch ohne eine Bridge verwenden? Lasst es uns wissen!