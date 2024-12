Zeitloses Design und eine handliche Größe: Der Bose SoundLink Flex passt in jeden Rucksack und begleitet Euch auf Ausflüge. Aber nicht nur unterwegs, auch für die Tanzeinlage in der Küche oder im Wohnzimmer eignet er sich hervorragend. Hier erfahrt Ihr alles, was wichtig ist.

Was der Bluetooth-Lautsprecher zu bieten hat

Wir haben den Bose SoundLink Flex bereits ausführlich getestet und ihm beeindruckende 4 von 5 Sternen verliehen. Für einen Lautsprecher in dieser Größe und Preiskategorie ist das ein herausragendes Ergebnis. Klar, mit deutlich größeren und teureren Modellen kann er nicht mithalten, aber der Klang überzeugt auf ganzer Linie. Sowohl klare Höhen als auch ein satter Bass machen den SoundLink Flex zu einem echten Highlight.

Affiliate Angebot Bose SoundLink Flex

Noch besser wird es, wenn Ihr den „Party-Modus“ nutzt: Damit lassen sich zwei Lautsprecher mit SoundLink-Funktion koppeln, um ein echtes Stereoerlebnis zu schaffen. Unser Tester zog damals das Fazit: „(...) mit ihr kauft man eine der hübschesten und wohlklingendsten kompakten Bluetooth-Boxen auf dem Markt.“ Damals lag der Preis allerdings noch weit über 100 Euro. Heute könnt Ihr also ein echtes Schnäppchen machen.

Weitere Highlights des SoundLink Flex

Der Lautsprecher hat nicht nur einen beeindruckenden Klang, sondern punktet auch mit praktischen Features: Er ist mit Google Assistant kompatibel, sodass Ihr Eure Musik bequem per Sprachbefehl steuern könnt. Der Akku hält bis zu 12 Stunden, und dank der IP67-Zertifizierung ist der Lautsprecher sowohl Wasser- als auch Staubresistent. Damit eignet er sich perfekt für den Einsatz im Freien – sei es bei einem Regenschauer oder einem unabsichtlichen Sturz in eine Pfütze.

Mit dem starken Klang, cleveren Funktionen und dem robusten Design ist die Bose SoundLink Flex eine hervorragende Wahl – und zu diesem Preis fast unschlagbar. Greift jetzt zu, solange das Angebot noch gilt.

Affiliate Angebot Bose SoundLink Flex

Was haltet Ihr von der Bose SoundLink Flex Bluetooth-Box? Werdet Ihr hier zuschlagen?