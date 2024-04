JMGO N1 Ultra im Test: Ist dieser 4K-Beamer 2.200 Euro wert?

Insgesamt überzeugt das Design des JMGO N1 Ultra aber im Test. Hier setzt man ein frisches Design konsequent genug um, dass es im Alltag wirkliche Vorteile bringt. Wer den Beamer fest installieren will, der muss allerdings ein wenig Geld in die Hand nehmen.

Einen coolen Kniff versteckt JMGO noch in der Verpackung. Denn dank eines Tragegriffs und eine guten Styropor-Polsterung lässt sich die Verpackung des Beamers als Trage-Case verwenden. Leider ist diese mit Maßen von 41 x 29 x 22 cm zu groß für die meisten Rucksäcke. Generell ist der JMGO N1 Ultra mit Maßen von 24 x 20 x 23,6 cm (BxHxT) recht groß. Mit einem Gewicht von 4,5 kg ist es ebenfalls fraglich, ob der JMGO N1 Ultra noch in die Kategorie "Mini-Beamer" gehört.

Dass sich der Beamer um 360° drehen und um 135° neigen lässt, ist im Alltag wirklich praktisch. Andere Mini-Beamer wie etwa der Xgimi Halo+ (zum Test) verfügen höchstens über höhenverstellbare Standfüße, mit denen sich der Beamer ausrichten lässt. Hier können wir die Ausrichtung des Projekts stufenlos verstellen, was das Aufstellen des Beamers deutlich vereinfacht. Da Xgimi zudem das Ladekabel in den Standfuß packt, liefen wir im Test selten Gefahr, die Einstellung zu verreißen. Da der Widerstand hoch genug ist, kam das auch bei der Verwendung eines angeschlossenen Laptops kaum vor.

Mut zu neuen Ansätzen finde ich bei Technik immer begrüßenswert. Und so zeigt es sich, dass JMGO beim Design des N1 Ultra wirklich gute Entscheidungen getroffen hat. In vielen Testberichten und auf der Herstellerseite wird der integrierte Standfuß als "Gimbal-Standfuß" bezeichnet, ich möchte da allerdings hinzufügen: Der Standfuß des N1 Ultra ist nicht motorisiert, lässt sich aber bequem mit einer Hand bedienen.

Der JMGO N1 Ultra sieht ein wenig ungewöhnlich aus. Ein wenig erinnert er mich an eine Mischung aus der Pixar-Lampe und dem Saubermach-Roboter Wall-E von Pixar. Weniger anthropomorph finden wir hier einen Beamer, der an einem beweglichen Standfuß aufgehängt ist. Dadurch lässt er sich um 135° neigen und um 360° drehen – wer den Beamer aber fest installieren will, der muss ein wenig Geld in die Hand nehmen.

Auf dem JMGO N1 Ultra kommt Android 11 in der TV-Variante zum Einsatz. Der Hersteller verzichtet darauf, eine eigene Oberfläche zu installieren und fügt stattdessen Funktionen zur Bild- und Tonoptimierung in die Einstellungen ein. Daraus ergibt sich ein durchaus komfortables und vor allem umfangreiches Betriebssystem. Wie bei vielen Android-Beamern fehlt eine native Netflix-App.

Bildqualität und Auto-Arretierung

Mit einem HDR-fähigen Triple-Laser-4K-Projektor, der maximal 2.200 Lumen hell wird, legt der JMGO N1 Ultra auf dem Datenblatt stark vor. Hinzu kommen eine 3D-Unterstützung mit aktiven Brillen, und etliche Funktionen zur Auto-Arretierung. Dadurch bietet der Beamer eine hohe Bildqualität, während er sich sehr gut an seine Umgebung anpassen kann.

Gefällt:

Knackscharf, superhell und mit toller Farbwiedergabe

Unterstützung für HDR 10 mit Kontrastverhältnis von 1.600:1

Unterstützung für 3D-Inhalte

Zuverlässige Auto-Arretierung

Gefällt nicht:

Kein optischer Zoom, da DLP-Projektor

Starker Regenbogeneffekt für manche Menschen

Auch wenn der JMGO N1 Ultra ein wenig verspielt und süß aussieht – beim Projektor ist "High-End" angesagt. Denn beim N1 Ultra handelt es sich um das kostspieligste und leistungsstärkste Modell aus der N1-Serie von JMGO. Wer auf Leistung verzichten will, findet die Modelle "N1" und "N1 Pro" zu geringeren Preisen ohne 4K-Auflösung.

Die Bildqualität des JMGO N1 Ultra überzeugte uns im Test über alle Maße. / © nextpit

Wer bei JMGO kosten spart, der verpasst aber durchaus etwas. Denn selten sahen Inhalte auf Netflix. YouTube und Co. so gut aus, wie auf dem N1 Ultra. Dabei ist die Aufstellung des Beamers deutlich einfacher als beim ebenfalls sehr leistungsstarken Laser-TV Formovie Theater, den ich vor einigen Monaten getestet habe. Wie beim Samsung Freestyle (zum Test) ergeben sich beim Filmeschauen neue Möglichkeiten. Etwa im Bett liegend auf dem Rücken mit dem Bild an der Decke. Oder flexibel in jedem Raum an einer freien Wand. Dabei ist der Beamer so konzipiert, dass die Lüftungsschlitze in keiner Position verdeckt werden.

Die maximale Helligkeit von 2.200 Lumen ist dabei hell genug, um Inhalte in abgedunkelten Räumen sehr gut erkennen zu können. Bei Tageslicht ohne Verdunklung wünscht man sich dann aber ein bisschen mehr Leistung bei der Leuchtkraft. Dass immer ein bisschen mehr gehen könnte, ist aber ohnehin ein leidiges Thema bei Beamern – denn den Kosten sind hier kaum Grenzen gesetzt.

Der DLP-Projektor nutzt eine Triple-Laser-Technologie und löst in 4K auf. / © nextpit

Nutzen wir den JMGO N1 Ultra in der Dunkelheit, können wir das hohe Kontrastverhältnis von 1.600:1 aber wirklich gut wahrnehmen. HDR-Inhalte auf YouTube bieten besonders tiefes schwarz und wirklich hervorragende Farben. Für letztere unterstützt der Beamer den BT.2020-Farbraum zu 110 % und erlaubt es Euch in den Einstellungen, den Weißabgleich sowie einzelne Farbtöne anzupassen. Die Farbwiedergabe, die sich daraus ergibt, ist wirklich atemberaubend und lässt sich auf Wunsch noch einmal haargenau anpassen.

Was beim N1 Ultra baubedingt allerdings auftritt, ist ein Regenbogeneffekt, den manche Menschen mehr und manche weniger stark wahrnehmen. Denn der Projektor erzeugt Farben durch eine sich drehende Scheibe. Dessen Arbeitsweise sollte man eigentlich nicht wahrnehmen können. Wenn man etwa im Menü hin- und herguckt, fällt jedoch ein Regenbogeneffekt um Menüschriften und um Titel in Videos auf. Einige Menschen könnten das als störend empfinden, mich persönlich hat es im Test allerdings nicht weiter gestört.

Besonders überzeugte mich im Test die Auto-Arretierung, die inzwischen viele Hersteller in ihren Beamern verbauen. Dabei richtet sich das Bild automatisch an Eurer Wand aus und wird anschließend per Autofokus scharf gestellt. Während Modelle wie der Xgimi Halo+ Funktionen wie eine Objekterkennung sowie die automatische Ausrichtung an Leinwänden ebenfalls bieten, ist das Bild beim JMGO N1 Ultra aber noch einmal verzerrungsfreier. Die Auto-Einstellung erfolgt zudem bereits beim Bewegen und ist dadurch extrem schnell. Und einen Kniff hat sich JMGO noch einfallen lassen: Ihr könnt mehrere Einstellungen speichern und diese wieder aufrufen, wenn Ihr den Beamer etwa regelmäßig an einer bestimmten Stelle in Eurer Wohnung nutzt. Praktisch!

Die Auto-Arretierung erfolgt über einen TOF-Sensor. / © nextpit

Die Auto-Arretierung arbeitet zudem sehr gut mit den anderen Einstellmöglichkeiten des Beamers zusammen. So wollte ich etwa den angezeigten Inhalt verkleinern und auf ein freies Wandstück über einer Tür schieben. Nach der Auto-Arretierung war das in wenigen Sekunden erledigt. Und obwohl der N1 Ultra aufgrund der DLP-Technologie keinen optischen Zoom bietet, bleibt das Bild aufgrund der 4K-Auflösung ausreichend scharf.