Kommt noch vor Weihnachten: Fitbit Charge 5 im Preissturz!

Fehlt Euch noch ein passendes Weihnachtsgeschenk für einen Fitness-Fanatiker, solltet Ihr mal bei Amazon, MediaMarkt oder Saturn vorbeischauen. Die Händler bieten die Fitbit Charge 5 gerade für 89 Euro an und sind somit rund 15 Prozent günstiger als die Konkurrenz. Was den Fitness-Tracker ausmacht und ob sich das Angebot tatsächlich lohnt, verraten wir Euch in diesem Artikel.

Fitbit Charge 5 im Angebot bei Amazon, MediaMarkt und Saturn

Das Angebot ist auf eine bestimmte Stückzahl begrenzt

Eine Lieferung vor Weihnachten ist noch möglich