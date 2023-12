Sony-Comeback mit dem Sony Xperia Pro-II und wechselbaren Objektiven?

Obwohl Sony im Bezug auf Kompaktkameras und auch mobile Bildsensoren marktführend ist, gelingt es dem Konzern nicht, mit seinen Android-Smartphones Anschluss an die weltweite Konkurrenz zu finden. Mit der geplanten Sony Xperia Pro-II könnte aber endlich dieses Comeback gelingen. Denn der japanische Hersteller will ein Kamera-Smartphone präsentieren, welches elementare Eigenschaften einer herkömmlichen Alpha-Kamera übernimmt.

Kommt nun das ultimative und lang erwartete Sony-Kamera-Smartphone?

Es ist schon faszinierend, wie in fast jedem Flaggschiff-Smartphone mit hervorragenden Kamera-Eigenschaften ein oder mehrere Sony-IMX-Bildsensoren verbaut sind und der japanische Hersteller dennoch auf dem Smartphone-Sektor zunehmend an Relevanz verliert. Schauen wir auf die nextpit-Tests wie dem kompakten Sony Xperia 5 V oder dem Sony Xperia 1 V (Test), dann sind die Kamera-Qualitäten nicht schlecht, aber auch nicht so überragend, wie man es von Sony erwartet.

Das Sony Xperia Pro-1 besitzt bereits eine beeindruckende Hauptkamera. / © NextPit

Das könnte sich laut einem Bericht der japanischen Medien ändern: Allen Anschein nach plant der japanische Hersteller im kommenden Jahr den Nachfolger des Sony Xperia Pro-I (Test) – also dem Sony Xperia Pro-II – mit einem innovativen Highlight auszustatten, das uns stark an die Nutzung einer herkömmlichen Spiegelreflexkamera erinnert. So soll nicht nur die Hauptkamera erneut einen 1 Zoll großen Bildsensor und eine in Stufen verstellbare Blende wie schon beim aktuellen Modell erhalten, sondern diese soll durch einen Ring mechanisch verstellbar sein.

Nicht nur die Blende, sondern auch die optische Vergrößerung als auch der Fokus allgemein. Möglich soll das ein Ring rund um die Kameramodule auf der Rückseite ermöglichen, auf diese sich Objektive wie bei einer "großen" Kamera wechseln lassen. Ein ähnliches Konzept wurde schon von einem Sharp-Smartphone vermutet, welches in Kooperation mit dem deutschen Kamera-Spezialisten Leica entstanden ist. Weitere Informationen zu dem besagten Leica Leitz Phone 2 lest Ihr hier in dem folgenden Beitrag:

Leica hat in Kooperation mit Sharp das Leica Leitz Phone 2 exklusiv in Japan vorgestellt. / © Leica

Natürlich sind derartige Gerüchte zu einem Sony Xperia Pro-II mit einer gewissen Brise an Skepsis zu verarbeiten. Doch Sumaho Digest bestätigt schon öfter Informationen von der Quelle erhalten zu haben, welche sich allesamt als wahr bestätigt haben.

Was denkt Ihr über ein solches Kamera-Smartrphone? Und vor allem, was dürfte es Eurer Meinung nach realistisch mit einem wechselbaren Objektiv kosten? Schreibt Eure Vorstellungen gern unten in die Kommentare und lasst uns über die Gerüchte diskutieren.