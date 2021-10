Kostenlos statt 1,09 €: Steigt in die Lüfte mit diesem iOS-Game

Der heutige Vorschlag stammt direkt aus unserer Liste der kostenlosen Apps der Woche und ist ein Spiel für iOS! Infinite Flight Simulator ist sehr gut gestaltet und bietet eine Menge für diejenigen, die den Nervenkitzel in der Höhe suchen. Die App kostet im App Store üblicherweise 1,09 Euro, kann aber für begrenzte Zeit kostenlos heruntergeladen werden!

Flugsimulatoren sind eine feine Sache und echt beliebt. Die Pro-App Infinite Flight Simulator taucht dabei immer mal wieder als kostenloser Vorschlag in unseren App-Listen auf – und heute habe ich daher einfach mal beschlossen, das Spiel zu installieren und es ein wenig genauer unter die Lupe zu nehmen.

Lohnt sich der Download von Infinite Flight Simulator?

Vom Airbus A380-800 von Austral bis zur Boeing 747-400 von Air France bietet der Infinite Flight Simulator zahlreiche Simulationsmöglichkeiten. Das Layout ist für einen solchen Simulator sehr übersichtlich. Für Neulinge wie mich bieten die Entwickler eine Bedienungsanleitung an, in der jede Funktion und jedes Bedienelement der App erklärt wird. Die Tutorials sind in Videoform und sehr gut gemacht.

Mir gefällt das ansprechende Spiel-Design – und dass der Support im App Store seitens der Entwickler tadellos zu sein scheint und alle Fragen beantwortet. Zu den Funktionen, die Ihr geboten bekommt, gehören Flugzeuge aus verschiedenen Flotten, zivile und militärische Flugzeuge, mehrere Regionen mit hochauflösenden Satellitenbildern, präzise Topographie und die wichtigsten Flughäfen mit korrekten Landebahnkonfigurationen.

Diese Version von Infinite Flight Simulator bietet einige interessante Flugzeugoptionen / Screenshot: Infinite Flight Simulator

Die Szenarien bieten realistische Atmosphären, das heißt, Ihr könnt einen Flug bei Sonnenschein, Regen, Wolken und Sternenhimmel simulieren. Das Spiel verfügt außerdem über einen Autopilot-Modus, ein Instrumentenlandesystem (ILS), Cockpit- und Türanimationen sowie Fahrwerks- und Flügelbewegungen in einigen Flugzeugen.

Schließlich bietet die App In-App-Käufe, was bedeutet, dass Ihr per Abonnement auf die Pro-Version upgraden könnt. In Deutschland kostet das Jahresabo für die Pro-Version 84,99 Euro, alternativ könnt Ihr aber auch monatlich (10,49 Euro) oder halbjährlich (52,99 Euro) zahlen.

Der Simulations-Screen ist sehr clean und ansprechend gestaltet / © Screenshot: Infinite Flight Simulator

Im App Store bezieht sich die meiste Kritik auf die Tatsache, dass das Spiel kostenpflichtig ist und nur begrenzten Zugang zu den Funktionen bietet. In der Tat ist zum Beispiel der Multiplayer-Modus der Pro-Version vorbehalten und in der aktuell kostenlosen Fassung könnt Ihr nicht auf alle Flughäfen und Flugzeugmodelle zugreifen. Nutzt also den kostenlosen Download, um herauszufinden, ob Euch der Funktionsumfang reicht – oder ob Ihr gar das Abo abschließen wollt für alle zusätzlichen Features.

Respektiert die App Infinite Flight Simulator Eure persönlichen Daten?

Infinite Flight Simulator wird von der Firma Infinite Flight LLC entwickelt, die auf ihren Datenschutzrichtlinien-Seiten berichtet, dass sie in ihren Anwendungen einige persönliche Daten sammelt. Dazu gehören der Vor- und Nachname, die E-Mail-Adresse und die Authentifizierungsmethode (Google oder Facebook) zur Identifizierung. Dies geschieht, wenn Ihr Euch mit Google oder Facebook in der App anmeldet.

Darüber hinaus werden die IP-Adresse und der Gerätetyp erfasst. Nach Angaben der Entwickler dient dies der Systemdiagnose sowie der Betrugsverhinderung und -aufdeckung.

Außerdem möchten wir Euch noch darauf hinweisen, dass Eure Daten, solange Euer Konto aktiv ist, an die Mitarbeiter des Unternehmens, an Geschäftspartner und an alle Personen weitergegeben werden können, denen Ihr dies ausdrücklich erlaubt. Das Unternehmen erklärt, dass es solche Daten auch zur Verfügung stellen kann, sollte dies gesetzlich vorgeschrieben sein.

In der Datenschutzrichtlinie des App Stores heißt es, dass der Entwickler nicht verknüpfte Nutzerdaten zu Identifizierungs- und Diagnosezwecken sammelt. Hier scheint alles dem Zweck des Services zu entsprechen.

Was haltet Ihr von Infinite Flight Simulator und zockt Ihr gerne diese Art Simulations-Games? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!