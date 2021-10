Gratis für Android & iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit kostenlos

Es ist Dienstag, und auch heute bekommt Ihr wieder einen ganzen Schwung Mobile Games und Apps von uns kredenzt. Diese Pro-App-Empfehlungen sind nur für kurze Zeit kostenlos. Bei iOS-Apps können wir leider nicht wissen, wann diese wieder kostenpflichtig sind, als lasst uns gerne einen Hinweis da in den Kommentaren, sollte sich eine kostenpflichtige App in die Liste verirren.

Wir lassen einige der Apps ein wenig länger in der Liste, wenn sie länger kostenfrei bleiben. Auf diese Weise profitieren auch diejenigen in unserer NextPit-Community, die den letzten Artikel vielleicht verpasst haben. Wenn Ihr in Eigenregie nach kostenlosen Premium-Apps fahnden wollt – kein Problem, denn dank Antoines Anleitung zum Aufspüren kostenloser Apps könnt Ihr das Netz selbst nach App-Schätzen abgrasen.

Ein schneller Tipp noch: Ihr habt eine interessante App gefunden, für die Ihr aktuell keine Verwendung habt? Ladet sie dennoch aufs Smartphone und löscht sie danach sofort wieder. Sie gilt dann trotzdem als "gekauft" und kann jederzeit wieder kostenlos installiert werden.

Kostenlose Android-Apps und Spiele

Kostenlose Android-Apps

Kostenlose Android-Spiele

Kostenlose iOS-Apps und -Spiele

Kostenlose iOS-Apps

Simple T für Twitter (7,99 €) : Dies ist ein Twitter-Client eines Drittanbieters, der auf den öffentlichen APIs von Twitter basiert.

Dies ist ein Twitter-Client eines Drittanbieters, der auf den öffentlichen APIs von Twitter basiert. Filterloop Pro: Foto-Editor (5.99 €) : Mit dieser App könnt Ihr Eure Fotos mit über 300 Filtern und Effekten in 26 Paketen bearbeiten.

: Mit dieser App könnt Ihr Eure Fotos mit über 300 Filtern und Effekten in 26 Paketen bearbeiten. Stream Music Player (2,29 €) : Mit dieser App könnt Ihr Euren eigenen Streaming-Dienst mit Cloud-Speicher wie Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive und YandexDisk erstellen und Speicherplatz auf Eurem Device sparen.

: Mit dieser App könnt Ihr Euren eigenen Streaming-Dienst mit Cloud-Speicher wie Box, Dropbox, Google Drive, OneDrive und YandexDisk erstellen und Speicherplatz auf Eurem Device sparen. Check my Device (1,09 €) : Empfohlen für Leute, die gebrauchte iPhones/iPads von Freunden oder Fremden kaufen, könnt Ihr mit dieser Anwendung überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.

Empfohlen für Leute, die gebrauchte iPhones/iPads von Freunden oder Fremden kaufen, könnt Ihr mit dieser Anwendung überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert. bProgress - Manage Daily Tasks (1.09 €) : Ein Produktivitäts-Tool, das Fortschrittsmanagement mit Zeitplanung kombiniert und den Nutzer:innen eine komfortable Erfahrung bietet.

: Ein Produktivitäts-Tool, das Fortschrittsmanagement mit Zeitplanung kombiniert und den Nutzer:innen eine komfortable Erfahrung bietet. Manager für OP 1 (5,49 €) : Synchronisiert, speichert und teilt Eure "OP 1"-Projekte ganz unkompliziert. Wenn Ihr Euer Gerät über USB anschließt, könnt Ihr alle vier Spuren in OP 1 importieren und exportieren.

Synchronisiert, speichert und teilt Eure "OP 1"-Projekte ganz unkompliziert. Wenn Ihr Euer Gerät über USB anschließt, könnt Ihr alle vier Spuren in OP 1 importieren und exportieren. LogoMe art photo editor (1,09 €) : Diese Anwendung ermöglicht die einfache Erstellung von Silhouetten-Fotos mithilfe vieler Masken. Es gibt viele Scherenschnittvorlagen, so dass Ihr unzählige Variationen anfertigen könnt.

: Diese Anwendung ermöglicht die einfache Erstellung von Silhouetten-Fotos mithilfe vieler Masken. Es gibt viele Scherenschnittvorlagen, so dass Ihr unzählige Variationen anfertigen könnt. Dissection Master XR ( 20,99 €) : Wie der Name schon sagt, gibt die Anwendung einen Überblick über den menschlichen Körper. Es zeigt ein hochwertiges gescanntes anatomisches Bild eines menschlichen Torsos in Augmented Reality. Ideal, um die Namen und die Lage von Muskeln und Blutgefäßen zu lernen.

: Wie der Name schon sagt, gibt die Anwendung einen Überblick über den menschlichen Körper. Es zeigt ein hochwertiges gescanntes anatomisches Bild eines menschlichen Torsos in Augmented Reality. Ideal, um die Namen und die Lage von Muskeln und Blutgefäßen zu lernen. Megalodon (1,09 € ): Taucht tief ins Meer und in die Vergangenheit ein, um über diese AR-App mehr über den Megalodon zu erfahren – jenen größten und furchteinflößendsten Hai aller Zeiten. In der App erfahrt Ihr alles Wissenswerte über den Kollegen. Ganz ehrlich: Fast ein bisschen beruhigend, dass er ausgestorben ist.

Kostenlose Spiele für iOS

Paintiles (1,09 €) : In diesem Spiel müsst Ihr die Spielsteine so bemalen, dass sie zusammenpassen und das Spielfeld abräumen.

: In diesem Spiel müsst Ihr die Spielsteine so bemalen, dass sie zusammenpassen und das Spielfeld abräumen. Infinite Flight (0,99 €) : Dieser Flugsimulator bietet das umfassendste Flugsimulationserlebnis auf dem Handy, egal ob Ihr ein neugieriger Anfänger oder ein erfahrener Pilot seid. Sagt zumindest der Entwickler über seine App.

: Dieser Flugsimulator bietet das umfassendste Flugsimulationserlebnis auf dem Handy, egal ob Ihr ein neugieriger Anfänger oder ein erfahrener Pilot seid. Sagt zumindest der Entwickler über seine App. 1001 Butterflies (1,09 €) : Dekoriert die Welt und erschafft so viele Schmetterlinge, wie Ihr könnt. Mit diesem Spiel könnt Ihr über 1001 einzigartige Schmetterlinge entdecken, wo immer Ihr seid.

Dekoriert die Welt und erschafft so viele Schmetterlinge, wie Ihr könnt. Mit diesem Spiel könnt Ihr über 1001 einzigartige Schmetterlinge entdecken, wo immer Ihr seid. Dozen Memory Game (1,09 €) : Dieses Spiel testet und verbessert Eure Gedächtnisleistung. Ihr müsst die Karten umdrehen, Euch ihre Positionen einprägen und Spielpunkte erzielen, bevor die KI Euch zuvorkommt. Memory halt!

: Dieses Spiel testet und verbessert Eure Gedächtnisleistung. Ihr müsst die Karten umdrehen, Euch ihre Positionen einprägen und Spielpunkte erzielen, bevor die KI Euch zuvorkommt. Memory halt! 13's (2,29 € ): Ein lustiges Puzzlespiel, das Euch in kürzester Zeit in seinen Bann zieht. 13's ist gut zum Entspannen, um Kids Zählen beizubringen und ist auch für Farbenblinde geeignet.

): Ein lustiges Puzzlespiel, das Euch in kürzester Zeit in seinen Bann zieht. 13's ist gut zum Entspannen, um Kids Zählen beizubringen und ist auch für Farbenblinde geeignet. Up Slide Down (2,29 €) :Ein einfaches und sehr herausforderndes Puzzlespiel, bei dem es darum geht, die Spielsteine in die richtige Reihenfolge zu bringen. Es mag einfach erscheinen, aber nach mehreren Versuchen werdet Ihr feststellen, wie anspruchsvoll dieses Spiel ist.

:Ein einfaches und sehr herausforderndes Puzzlespiel, bei dem es darum geht, die Spielsteine in die richtige Reihenfolge zu bringen. Es mag einfach erscheinen, aber nach mehreren Versuchen werdet Ihr feststellen, wie anspruchsvoll dieses Spiel ist. Poker Pop! (2,29 € ) : Entdeckt Poker neu! Dieses Spiel verwendet sogar Dominosteine mit Karten, um Pokerhände zu bilden.

) Entdeckt Poker neu! Dieses Spiel verwendet sogar Dominosteine mit Karten, um Pokerhände zu bilden. Modern Ludo (3,49 € ) : Dieser Spielklassiker wurde überarbeitet, um ihn mobilfreundlicher und spannender zu machen.

) Dieser Spielklassiker wurde überarbeitet, um ihn mobilfreundlicher und spannender zu machen. Alphaputt (2,29 €) : Chilliges Buchstaben-Minigolf-Spiel, welches wir Euch auch bereits in einem separaten Artikel empfohlen haben.

Das war es schon wieder. Lasst uns wissen, ob was für Euch dabei war – oder ob Ihr gar bessere Empfehlungen für uns habt. Samstag geht es dann weiter, aber bis dahin solltet Ihr auch morgens unsere Seite checken, wenn wir jeweils immer eine App separat vorstellen.