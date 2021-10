Gratis statt 3,79 €: Musikplayer für Eure Uralt-Android-Handys

4,1 Sterne bei über 1 Million Downloads

Equalizer, Bass Boost und Sleeptimer inklusive

Für alle Smartphones ab Android 4,4 (!)

Musikplayer für Android gehören zu den Bordmitteln auf jedem Handy. Dass es dennoch so viele Apps für Musikwiedergabe im Google Play Store tummeln, liegt daran, dass Ihr den Funktionsumfang mit ihnen oft signifikant aufbohren könnt. Grund genug also, die aktuell kostenlose App PowerAudio Pro unter die Lupe zu nehmen.

Lohnt sich der Download von PowerAudio Pro?

Der Player vom PowerAudio-Team ist schon viele Jahre auf dem Markt und freut sich auch großer Beliebtheit. Mehr als eine Million Downloads bei 4,1 Sternen sprechen da eine deutliche Sprache. Es gibt die App in einer kostenlosen, einer Plus- und einer Pro-Version und diese Pro-Version, für die sonst 3,79 Euro verlangt wird, gibt es aktuell gratis!

Wieso man sie sich installieren sollte? Weil sie auf Anhieb mit schlichter, aber durchaus ansehnlicher UI überzeugt. Eure auf dem Handy befindliche Musik ist übersichtlich aufbereitet und lässt sich komplett, nach Alben oder nach Ordnern sortiert durchsuchen – und ebenso nach Künstler:in oder Genre.

Ja, einen Equalizer gibt es auch! / © NextPit

Auch, wenn der Player ziemlich simpel daherkommt, geizt er nicht mit Funktionen: Wie Ihr auf dem Bild seht, ist auch ein 5-Band-Equalizer an Bord, und eine BassBoost-Funktion gibt es auch. Schön finde ich auch, dass ein Sleeptimer an Bord ist. Was die Optik angeht, lässt Euch PowerAudio Pro aus vier verschiedenen Farb-Themes wählen. Wer will, kann auch ein eigenes Hintergrundbild aus seiner Smartphone-Galerie auswählen.

PowerAudio Pro: Was Ihr noch wissen müsst

Wer sich die Pro-Version dieses Musikplayers an Land zieht, bleibt sowohl von Werbung als auch In-App-Käufen verschont. Wer die App auf der Privacy-Plattform Exodus checken lässt, wird erfreulich feststellen, dass kein einziger Tracker zu finden ist. Insgesamt sieben Berechtigungen werden verlangt, was auch im soliden Rahmen liegt. Nennenswert sind da lediglich die Berechtigungen für Lesen/Schreiben auf dem externen Speicher und die Schreibeberechtigung fürs System. Beides ist aber eben auch nicht ungewöhnlich für einen Musikplayer.

In der Datenschutzerklärung wird zudem darüber informiert, dass keinerlei Daten von Eurem Smartphone gesammelt oder an irgendwelche Server gesendet werden.

Ein kleiner Hinweis noch zur Funktionalität: Aktuell scheint es ein Problem mit den Wiedergabelisten zu geben. Das erklärt auch, wieso diese gut bewertete App zuletzt verstärkt 1- und 2-Stern-Bewertungen kassiert hat. Behaltet das also im Hinterkopf, wenn Ihr Euch die App installiert. Ich denke, dass es dazu sicher bald einen Bugfix geben wird – und daher empfehle ich Euch, die App jetzt herunterzuladen, selbst wenn Ihr dieses Feature im Moment schmerzlich vermissen würdet. Wäre doch ärgerlich, wenn die Funktion bald wieder läuft und Ihr dann aber wieder vier Euro löhnen müsst.

Sagt uns in den Kommentaren gerne, was Ihr von der App haltet, oder auch, ob Ihr zu denen gehört, die auf die vorinstallierten Player vertrauen. Falls Ihr jetzt auf den Geschmack gekommen seid, was kostenlose Apps angeht: Werft doch einen Blick auf Florians Liste mit kostenlosen Apps und Spielen vom Wochenende!