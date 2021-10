Gratis für Android & iOS: Diese Pro-Versionen sind derzeit kostenlos

NextPit hat für Euch wieder eine ganze Latte an kostenlosen Apps und Games für iOS und Android im Angebot. Allesamt Apps, die bei Google Play oder im Apple AppStore eigentlich kostenpflichtig sind.

Hurra, Wochenende! Wie jeden Samstag gibt es auch heute wieder eine ordentliche Ladung Mobile Games und Apps. Diese Pro-Empfehlungen sind nur für begrenzte Zeit kostenfrei zu haben, also verliert keine Zeit und stürzt Euch flott auf die Downloads. Wenn wir von einer App wissen, dass sie in nächster Zeit wieder kostenpflichtig wird, weisen wir Euch drauf hin. Aber wir freuen uns auch immer über Hinweise von Euch, falls eine der Premium-Apps ihren kostenlos-Status verliert.

Wir lassen manche App auch ein wenig länger in der Liste, wenn sie länger kostenfrei bleiben. Auf diese Weise profitieren auch diejenigen in unserer NextPit-Community, die den letzten Artikel vielleicht verpasst haben. Wenn Ihr in Eigenregie nach kostenlosen Premium-Apps fahnden wollt – kein Problem, denn dank Antoines Anleitung zum Aufspüren kostenloser Apps könnt Ihr das Netz selbst nach App-Schätzen abgrasen.

Ein Tipp noch, bevor's losgeht:: Ihr habt eine interessante App gefunden, für die Ihr aktuell keine Verwendung habt? Packt sie Euch dennoch kurze Zeit aufs Smartphone und löscht sie danach einfach wieder. Sie gilt dann als "gekauft" und kann jederzeit wieder kostenlos installiert werden.

Kostenlose Android-Apps und Spiele

Kostenlose Android-Apps

Google Play-Gutscheincode – Spiele, Apps und andere Inhalte verschenken

Kostenlose Spiele für Android

Kostenlose Apps und Spiele für iOS

Kostenlose iOS-Apps

Geschenkkarte für App Store & iTunes für Deutschland

Kostenlose Spiele für iOS

7 Stories (2,29 €) : Ein einfaches und eher zurückhaltendes RPG im Stil der alten Schule. Für Retro-Fans immer interessant.

: Ein einfaches und eher zurückhaltendes RPG im Stil der alten Schule. Für Retro-Fans immer interessant. Motex (4,49 €) : Ein klassisches und entspannendes Brick-Spiel. Motex ermöglicht es Euch, Spaß zu haben, zu entspannen und gleichzeitig das Gehirn zu stimulieren.

: Ein klassisches und entspannendes Brick-Spiel. Motex ermöglicht es Euch, Spaß zu haben, zu entspannen und gleichzeitig das Gehirn zu stimulieren. Cooking Kawaii - Kochspiele (1,09 €) : Dieses Spiel ist für Kochbegeisterte gedacht. Baut Euer eigenes Restaurant auf und führt es zum Ruhm.

: Dieses Spiel ist für Kochbegeisterte gedacht. Baut Euer eigenes Restaurant auf und führt es zum Ruhm. Poker Pop! (2,29 € ) : Entdeckt Poker neu! Dieses Spiel verwendet sogar Dominosteine mit Karten, um Pokerhände zu bilden.

) Entdeckt Poker neu! Dieses Spiel verwendet sogar Dominosteine mit Karten, um Pokerhände zu bilden. Modern Ludo (3,49 € ) : Dieser Spielklassiker wurde überarbeitet, um ihn mobilfreundlicher und spannender zu machen.

) Dieser Spielklassiker wurde überarbeitet, um ihn mobilfreundlicher und spannender zu machen. Numbers Puzzle (2,29 €) : Ein einfach aussehendes Spiel, das Euch zum Nachdenken anregt, um die Rätsel zu lösen.

: Ein einfach aussehendes Spiel, das Euch zum Nachdenken anregt, um die Rätsel zu lösen. Alphaputt (2,29 €) : Chilliges Buchstaben-Minigolf-Spiel, welches wir Euch auch bereits in einem separaten Artikel empfohlen haben.

Was haltet Ihr von unserer Auswahl in dieser Woche? Habt Ihr selbst auch spannende Anwendungen oder Spiele im Google Play Store oder Apple App Store gefunden? Teilt es uns in den Kommentaren mit.