Apple Watch Series 7: Hier könnt Ihr die neue Smartwatch vorbestellen

Der Vorbestell-Zeitraum für die Apple Watch Series 7 ist gestartet! Bis zum 15. Oktober habt Ihr im Netz die Möglichkeit, die neue Smarwatch von Apple vorzubestellen. NextPit verrät Euch in diesem Artikel, wo das am besten geht und welche Kosten dabei auf Euch zukommen.

Fühlt sich Euer Handgelenk zu leer oder zu veraltet an? Perfekt, denn nicht umsonst hat Apple vor einigen Wochen die Apple Watch Series 7 vorgestellt. Das neue Modell bietet endlich Quick-Charging, das zu um 33 Prozent kürzere Ladezeiten sorgt. Darüber hinaus ist das Display noch weiter angewachsen, und die Ränder um die Anzeige sind geschrumpft.

Erst war lange unklar, wann die neue Smartwatch in die Läden kommt, erst vor wenigen Tagen dann die Pressmitteilung: Die Watch Series startet am 8. Oktober für Vorbesteller:innen und kommt am 15. Oktober in den Handel. Über den Link über diesem Absatz gelangt Ihr direkt zu Apple und könnt Euch die eigene Apple Watch über einen Konfigurator selbst designen. Dazu habe ich Euch alle Kosten herausgesucht!

Mit diesen Kosten müsst Ihr rechnen

In der bereits erwähnten Pressemitteilung nannte Apple nur den Preis des Basismodells. Im Konfigurator bei Apple lassen sich die Kosten aber natürlich herausfinden. Mit Gehäuse aus Titanium und dem teuersten Armband zahlt Ihr dabei bis 1.049 Euro!

Apple Watch Series 7: Preise Gehäusegröße Konnektivität Preis 41 Millimeter GPS Ab 479 Euro LTE Ab 579 Euro 45 Millimeter GPS Ab 509 Euro LTE Ab 609 Euro

Fragt Ihr Euch, warum bei den Preisen jeweils noch ein "Ab" steht? Apple bietet jedes Modell in den Materialien Aluminium (siehe oben), Edelstahl und Titan an. Die Kosten steigen entsprechend des höherwertigen Materials an. Dazu kommen Aufpreise für hochwertigere Armbänder. Zu jeder vorbestellten Apple Watch Series 7 gibt es bei Apple drei Monate lang Apple Fitness+ dazu.

Wollt Ihr nicht direkt bei Apple bestellen, gibt es die Watch Series 7 natürlich auch in den bekannten Onlineshops zum Vorbestellen. Hier findet Ihr eine Übersicht, bei denen die Uhr aber natürlich derzeit als noch nicht lieferbar angegeben wird!

Plant Ihr, Euch die neue Apple Watch Series 7 zu kaufen? Dann verratet mir das in den Kommentaren und schreibt gerne dazu, ob Ihr schon den Vorgänger nutzt. Denn außerhalb des Apple-Kosmos sehe ich keine großen Gründe dafür, ein Upgrade von der Series 6 vorzunehmen.