Brandheiß: Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

Jede Woche kommt eine Flut von neuen Smartphones auf den Markt, die die Aufmerksamkeit der Technikbegeisterten auf sich ziehen. Aber wir sollten nicht vergessen, dass der wahre Wert eines Smartphones in seinen Apps liegt. Die Frage ist nur, wo wir die absolut besten finden können? Keine Angst, denn wir haben eine Sammlung erstklassiger kostenloser Apps und Spiele zusammengestellt, die ausschließlich im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich sind. Diese Apps, die normalerweise kostenpflichtig sind, haben vorübergehend ihre Preisschilder fallen lassen, was sie zu einem absoluten Must-Have-Download macht!

Jetzt fragt Ihr Euch vielleicht: "Wie können es sich die Entwickler leisten, ihre Kreationen kostenlos zu verschenken? Sie müssen doch sicher ihren Lebensunterhalt verdienen, oder?" Nun, die Antwort ist erstaunlich einfach. Einige clevere Entwicklerinnen und Entwickler haben sich die Macht des cleveren Marketings zunutze gemacht und bieten ihre Apps kostenlos an. Diese Großzügigkeit hat jedoch einen kleinen Haken. Diese unglaublichen Angebote sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Also, worauf wartet Ihr noch? Nutzt die Gelegenheit und stürzt Euch in den Downloadrausch!

Es ist erwähnenswert, dass sich die Apps in dieser Sammlung von unseren üblichen exklusiven"Top 5 Apps der Woche" Empfehlungen unterscheiden. Wir haben nicht jede einzelne App geprüft, was bedeutet, dass einige von ihnen In-App-Käufe und Werbung enthalten können. Aber lasst Euch davon nicht entmutigen, sie auszuprobieren. Schließlich könntet Ihr in dieser Schatztruhe von Apps über ein verstecktes Juwel stolpern, das Eure Fantasie beflügelt. Also, stürzt Euch ohne lange zu zögern in die Auswahl der kostenlosen Apps und Spiele dieser Woche und macht Euch bereit für eine aufregende Entdeckungsreise auf Eurem Smartphone.

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie erst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Premium Kamera ( 2,99 € ): Eine flexible Kamera-App, die mehr als nur Filter, sondern auch verschiedene Funktionen bietet.

): Eine flexible Kamera-App, die mehr als nur Filter, sondern auch verschiedene Funktionen bietet. Relaxing Tangle Pro ( 0,49 € ): Diese App soll Euch helfen zu entspannen, während Ihr mit verschiedenen Bildern interagiert.

): Diese App soll Euch helfen zu entspannen, während Ihr mit verschiedenen Bildern interagiert. Blitzer Radar Pro ( 26,99 € ): Für diejenigen, die einen schweren rechten Fuß haben, könnte diese App Euch vor ungewollten Strafzetteln bewahren.

Kostenlose Android-Spiele

Rogue Hearts ( 0,99 € ): Es ist an der Zeit, Dungeons zu erforschen und alle zu besiegen, die sich Euch in den Weg stellen, wobei Ihr Eure Fähigkeiten und Eure Ausrüstung verbessern könnt.

): Es ist an der Zeit, Dungeons zu erforschen und alle zu besiegen, die sich Euch in den Weg stellen, wobei Ihr Eure Fähigkeiten und Eure Ausrüstung verbessern könnt. Zombie Age 2 Premium Shooter ( 0,99 € ): Ihr braucht Euren ganzen Verstand, um die Zombie-Apokalypse zu überleben und das Beste aus Euren Ressourcen zu machen.

): Ihr braucht Euren ganzen Verstand, um die Zombie-Apokalypse zu überleben und das Beste aus Euren Ressourcen zu machen. Food Fever Premium Restaurant ( 0,99 € ): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie es ist, ein Restaurant zu führen? Es ist nicht leicht, die Kunden bei Laune zu halten, was dieses Spiel zu einer Herausforderung macht, die dennoch Spaß macht.

): Habt Ihr Euch jemals gefragt, wie es ist, ein Restaurant zu führen? Es ist nicht leicht, die Kunden bei Laune zu halten, was dieses Spiel zu einer Herausforderung macht, die dennoch Spaß macht. Stickman Legends ( 1,99 € ): Ein Side-Scrolling-Actionspiel, in dem Ihr gegen übermächtige Gegner und riesige Bosse kämpft.

): Ein Side-Scrolling-Actionspiel, in dem Ihr gegen übermächtige Gegner und riesige Bosse kämpft. Heroes Infinity Premium ( 0,49 € ): Ein Action-Rollenspiel, in dem Ihr Eure Gruppe steuert und das Beste aus der Situation macht, während Ihr auf verschiedene Feinde trefft.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Metadaten ( 0,99 € ): Eine App, mit der Profis die Metadaten der aufgenommenen Fotos einsehen können.

): Eine App, mit der Profis die Metadaten der aufgenommenen Fotos einsehen können. AppSecret ( 1,99 € ): Diese App bietet eine Reihe von Sperrfunktionen, um wichtige Daten auf Eurem Handy zu sichern.

): Diese App bietet eine Reihe von Sperrfunktionen, um wichtige Daten auf Eurem Handy zu sichern. Safety Photo+Video Pro ( 3,99 € ): Eine weitere App, mit der Ihr Eure privatesten Dateien hinter einem Tresor vor neugierigen Blicken schützen könnt.

): Eine weitere App, mit der Ihr Eure privatesten Dateien hinter einem Tresor vor neugierigen Blicken schützen könnt. mySymptoms Food Diary ( 7,99 € ): Ein Lebensmittel- und Symptom-Tracker, der Euch hilft, Eure Gesundheit besser zu überwachen.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Kingdom Rush: Tower Defense ( 5,99 € ): Horden von Feinden warten vor Eurer Haustür, und es scheint kein Ende zu nehmen. Wird Eure strategische Platzierung der Verteidigungsanlagen funktionieren?

): Horden von Feinden warten vor Eurer Haustür, und es scheint kein Ende zu nehmen. Wird Eure strategische Platzierung der Verteidigungsanlagen funktionieren? Meine Stadt: Krankenhaus ( 3,99 € ): Bringt Euren Kindern den Alltag in einem Krankenhaus näher.

): Bringt Euren Kindern den Alltag in einem Krankenhaus näher. Rette den Verzauberer ( 3,99 € ): Ein Point-and-Click-Puzzlespiel, bei dem Ihr den Zauberer suchen müsst.

): Ein Point-and-Click-Puzzlespiel, bei dem Ihr den Zauberer suchen müsst. Tap It and Jump It ( 4,99 € ): Ein Spiel zum Zeitvertreib, bei dem Ihr Eure Reflexe und Euren Sinn für Timing testen müsst.

): Ein Spiel zum Zeitvertreib, bei dem Ihr Eure Reflexe und Euren Sinn für Timing testen müsst. Cuppy Ball ( 0,99 € ): Dein Ziel ist es, den Ball in den Becher zu bekommen, aber zuerst müsst Ihr eine Linie visualisieren, auf der der Ball nicht zerstört wird!

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können Ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der mobilen Anwendungen gibt es eine Handvoll betrügerischer Anwendungen, die mit einer ausgeklügelten Taktik versuchen, Eure persönlichen Daten zu sammeln und weiterzugeben. Aber keine Angst, liebe Leserinnen und Leser, wir haben unschätzbare Tipps für Euch, um die Sicherheit Eurer wertvollen Daten zu erhöhen. Wir raten Euch dringend, bei der Vergabe von Berechtigungen für die von Euch installierten Apps wachsam zu sein.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte benötigen? Und welchen Grund hat eine Taschenlampen-App, um Euren genauen Standort zu kennen? Indem Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen Ihr erteilen wollt, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Also los, stürzt Euch in das riesige Angebot an kostenlosen Apps, die Ihr auf Eurem Android- oder iOS-Gerät herunterladen könnt, mit der Gewissheit, dass Eure Daten sicher und geschützt bleiben.

Was denkt Ihr über die Liste von dieser Woche? Gab es irgendwelche Apps oder Spiele, von denen Ihr denkt, dass die Community sie gerne kennenlernen würde? Teilt sie uns in den Kommentaren mit.