Zeit, sich zurückzulehnen, zu entspannen und das Wochenende zu genießen, das wieder einmal vor der Tür steht. Das heißt, es ist wieder Zeit für eine neue Runde der neuesten App-Angebote für Android und iOS. An diesem Wochenende haben wir eine Liste mit Premium-Apps zusammengestellt, die es im Google Play Store und im Apple App Store für eine begrenzte Zeit kostenlos gibt. Lest weiter, um herauszufinden, welche Apps jetzt kostenlos erhältlich sind.

Diese Apps unterscheiden sich von unserer üblichen Auswahl im wöchentlichen Artikel "Top 5 Apps der Woche". Auch wenn wir nicht jede App bewerten, solltet Ihr beachten, dass einige von ihnen In-App-Käufe und Werbung enthalten können.

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Ringtone Scheduler ( 0,99 € ): Legt fest, dass Euer Telefon zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Klingeltöne verwendet.

): Legt fest, dass Euer Telefon zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Klingeltöne verwendet. Scan Text from Image English ( 1,49 € ): Mit diesem praktischen Tool könnt Ihr Text aus einem Foto oder einem beliebigen Bild extrahieren.

): Mit diesem praktischen Tool könnt Ihr Text aus einem Foto oder einem beliebigen Bild extrahieren. Animationen zum Aufladen des Akkus ( 0,99 € ): Verschönert Eure Batterieladeanimation mit dieser App.

): Verschönert Eure Batterieladeanimation mit dieser App. 80s Music Radio Pro ( 0,99 € ): Man sagt, die beste Musik kommt aus den 1980er Jahren. Warum probiert Ihr nicht diese App aus und entdeckt die Wahrheit für Euch selbst?

Kostenlose Android-Spiele

Mr. Balchan Idle ( 9,99 € ): Hackt und schlagt Euch Level für Level durch Unmengen von Gegnern und werdet dabei immer stärker!

): Hackt und schlagt Euch Level für Level durch Unmengen von Gegnern und werdet dabei immer stärker! Block Blast: Ein Retro-Spiel ( 1,49 € ): Das ist wie eine Billigversion von Tetris.

): Das ist wie eine Billigversion von Tetris. Trivia Master - Quizspiele ( 4,49 € ): Ihr denkt, Ihr kennt Euch mit Quizfragen aus? Warum misst Ihr Euch nicht in dieser App und schaut, wer als Sieger hervorgeht?

): Ihr denkt, Ihr kennt Euch mit Quizfragen aus? Warum misst Ihr Euch nicht in dieser App und schaut, wer als Sieger hervorgeht? Evertale ( 0,99 € ): Ein Monsterfang-Rollenspiel, in dem Ihr und Euer Monster gemeinsam Abenteuer erlebt und versucht, die Welt zu erobern. Kommt Euch das bekannt vor?

): Ein Monsterfang-Rollenspiel, in dem Ihr und Euer Monster gemeinsam Abenteuer erlebt und versucht, die Welt zu erobern. Kommt Euch das bekannt vor? Summoners Era: Idle Strategy ( 0,99 € ): Wählt Eure Seite und zieht in die Schlacht, wo jeder Sieg weitere Möglichkeiten bringt, mächtiger zu werden.

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Safety Photo+Video Pro ( 3,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr Eure Fotos und Videos vor neugierigen Blicken schützen.

): Mit dieser App könnt Ihr Eure Fotos und Videos vor neugierigen Blicken schützen. mySymptoms Food Diary ( 7,99 € ): Reagiert Ihr auf bestimmte Lebensmittel allergisch? Mit dieser App könnt Ihr festhalten, was Ihr esst und mögliche Ausbrüche aufzeichnen!

): Reagiert Ihr auf bestimmte Lebensmittel allergisch? Mit dieser App könnt Ihr festhalten, was Ihr esst und mögliche Ausbrüche aufzeichnen! Kuat ID ( 7,99 € ): Wenn Ihr eine App braucht, mit der Ihr brauchbare Ausweisfotos für offizielle Anlässe erstellen könnt, ist diese App genau das Richtige!

): Wenn Ihr eine App braucht, mit der Ihr brauchbare Ausweisfotos für offizielle Anlässe erstellen könnt, ist diese App genau das Richtige! Good Grade ( 2,99 € ): Eine Fotobearbeitungssoftware, die Ihr überallhin mitnehmen könnt, wo Ihr hingeht.

): Eine Fotobearbeitungssoftware, die Ihr überallhin mitnehmen könnt, wo Ihr hingeht. Spyglass ( 5,99 € ): Eine Offline-GPS-App, mit der Ihr immer wisst, wo Ihr seid, egal wo Ihr Euch befindet.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Invasive Horde ( 0,29 € ): Es ist an der Zeit, die Festungsmauern zu bemannen und dafür zu sorgen, dass Eure Festung nicht von Feinden überrannt wird!

): Es ist an der Zeit, die Festungsmauern zu bemannen und dafür zu sorgen, dass Eure Festung nicht von Feinden überrannt wird! Meine Stadt: Krankenhaus ( 3,99 € ): Das Krankenhaus ist ein sehr komplexer Ort, den es zu leiten gilt. Mit diesem Spiel könnt Ihr Eure Kleinen schon früh damit vertraut machen.

): Das Krankenhaus ist ein sehr komplexer Ort, den es zu leiten gilt. Mit diesem Spiel könnt Ihr Eure Kleinen schon früh damit vertraut machen. Pirate Drops 2 ( 4,99 € ): Ein 3-Gewinnt-Spiel mit Piratenmotiven, das Euren Kopf beschäftigt.

): Ein 3-Gewinnt-Spiel mit Piratenmotiven, das Euren Kopf beschäftigt. Brookhaven Spiel ( 1,99 € ): Bei so vielen Zimmern im Haus gibt es immer etwas Spannendes zu entdecken.

Die Angebote waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültig. Wenn Ihr ein abgelaufenes Angebot gefunden habt, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.

Das war's für heute! Wir kehren an unsere Schreibtische zurück, um an der Ausgabe der nächsten Woche zu arbeiten. Gab es Apps oder Spiele, die Ihr für empfehlenswert haltet? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.