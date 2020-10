Für kurze Zeit gratis: Diese Apps gibt's jetzt kostenlos

Kostenlose Apps für Android und iOS gibt's wie Sand am Meer. In dieser Auflistung findet Ihr allerdings Apps, die normalerweise etwas kosten. Wie in jeder Woche haben wir Euch Gratis-Apps für Android und iOS rausgesucht aus den Bereichen Games und Produktivität. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels stehen alle Apps für 0 Euro zum Download zur Verfügung.

Kostenlose Apps für Android

Games

Preston Sterling ( 0,99 Euro ): Ein Spiel nach meinem Geschmack. Wer die "The Room"-Reihe kennt, wird sich in Preston Sterling gut zurechtfinden. Ursprünglich kostet das Game knapp einen Euro – Ihr solltet also nicht zu viel erwarten.

Der einsame Hacker ( 2,99 Euro ): Ganz stereotypisch tragt Ihr in "Der einsame Hacker" einen Kapuzenpulli und werdet ein Meister der Informationstechnologie. Ihr taucht ein in eine Welt der Cyber-Kriminalität und erlebt einige Abenteuer in einem Open-World-Szenario.

Magnet Balls ( 0,59 Euro ): Ein Puzzler im Stile von "Three in a Row". Ihr schießt Magnet-Bälle nach oben ab, und müsst die richtigen Farben zusammenbringen.

Flippy Geometry ( 0,89 Euro ): Ebenfalls ein Puzzler. Ich habe Einhörner, Pandabären und andere niedliche Wesen gesehen. Ihr müsst Bilder zusammenpuzzeln.