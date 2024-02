Leistungsstarker "Intel NUC 11"-Mini-PC für kurze Zeit im Angebot!

Für Rechenleistung auf dem Desktop braucht es keinen großen Tower-PC. Geekom bietet den leistungsstarken und vielseitigen Intel NUC 11 zu einem niedrigeren Preis und aktuell sogar mit einem exklusiven Rabatt an. Erfahrt mehr über den energieeffizienten Small-Form-Factor-PC (SFF-PC) mit Thunderbolt 3, Wi-Fi 6 und Quad-Display-Unterstützung.

So kompakt war Rechenleistung noch nie: Der Intel NUC 11 ist mit einem "Intel Core i7"-Prozessor der 11. Generation mit vier Kernen ausgestattet, der dank HyperThreading (auch bekannt als SMT) bis zu acht Threads gleichzeitig verarbeiten kann. Die Core i7-1165G7-CPU wurde ursprünglich für Laptops entwickelt und hat einen geringen Stromverbrauch und eine niedrige thermische Verlustleistung (TDP) von 28 W – während aktuelle Desktop-CPUs zu über 100 W tendieren.

Affiliate Angebot Intel NUC 11 Sichert Euch beim Check-out 5 Prozent Rabatt mit dem Code "LMN5ONJS"

Die Tiger Lake CPU beweist uns aber, dass geringer Stromverbrauch nicht gleichbedeutend mit geringer Leistung ist, denn sie arbeitet mit einer Frequenz von bis zu 4,7 GHz im Turbomodus. Grafikaufgaben werden von der "Iris Xe"-GPU erledigt, die bis zu vier Displays unterstützt, aber zu den Anschlüssen später mehr.

Der Core-i7-Chip schafft ein gutes Gleichgewicht zwischen Leistung und Energieeffizienz. / © Intel

Der NUC 11 in diesem Angebot ist bereits mit 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher und einer 512 GB fassenden SSD ausgestattet. Da der kompakte PC keinen gelöteten Speicher verwendet, könnt Ihr später entweder eine M.2-SSD (bis zum Formfaktor 2280) oder bis zu 64 GB DDR4 SODIMM verbauen.

Was die Anschlussmöglichkeiten angeht, ist der Intel NUC 11 ähnlich ausgestattet wie der Geekom Mini IT 11 (Test), den mein Kollege Ben für sein Review vor etwas mehr als einem Jahr unter die Lupe nahm. Das sind die Schnittstellenoptionen des kompakten PCs:

Jede Menge Anschlussmöglichkeiten für Hochgeschwindigkeitsdaten und bis zu vier Bildschirme. / © Intel

Vorderseite Einschalttaste 3,5 mm Kopfhörerbuchse USB-A 3.2 Gen 2 USB-C Thunderbolt 3

Linke Seite SD-Kartenleser

Rechte Seite Kensington-Schloss

Rückseite USB-C Thunderbolt 3 HDMI 2x USB-A 3.2 Gen 2 RJ45 2.5GbE (2.5 Gigabit Ethernet) Mini Display Port (DP) 1.4 19 V Stromeingang



Der Hauptunterschied zwischen dem Geekom Mini IT 11 und dem NUC 11 besteht darin, dass letzterer volle Thunderbolt-Unterstützung an den USB-C-Anschlüssen bietet und somit vollständig kompatibel mit der Display-Port-Videoausgabe ist. Zusammen mit den HDMI- und Mini-DP-Anschlüssen könnt Ihr vier 4K-Displays an den NUC 11 anschließen. Die TB3-Anschlüsse machen den PC auch mit professionellen Hochgeschwindigkeits-Speicher- und Netzwerkgeräten sowie externen Grafikprozessoren kompatibel.

Netzwerkaufgaben werden vom Intel i225-V Controller übernommen, der bis zu 2,5 Gigabit Ethernet unterstützt und mit 10/100/1000-Netzwerken abwärtskompatibel ist. Und wenn Ihr bereits auf Kabel verzichtet habt, bietet der Intel NUC 11 Unterstützung für Wi-Fi 6 und Bluetooth 5.2.

Sowohl der Arbeitsspeicher als auch der Speicher können beim Intel NUC 11 problemlos erweitert werden. / © Intel

Mit dem Intel NUC 11 liefert Geekom das vorinstallierte Windows 11 Pro, das Netzteil mit Netzkabel, die nötige Dokumentation, die Schrauben für die M.2-Installation und -Montage sowie eine VESA-Halterung, mit der Ihr den NUC 11 als kompakte und diskrete All-in-One-Lösung hinter einem Monitor anbringen könnt.

Damit ist der Intel NUC 11 nicht nur für die Arbeit, sondern für fast alle Aufgaben bereit, für die Ihr einen Desktop-PC verwenden könnt, und das mit dem zusätzlichen Vorteil einer kleinen Stellfläche. Ihr könnt ihn als Spielekonsole, Mediaplayer oder Heimserver nutzen und mit den schnellen Thunderbolt-Anschlüssen noch mehr daraus machen.

Für diesen leistungsstarken Mini-PC werden 499,99 Euro verlangt, aber für kurze Zeit könnt Ihr von einem exklusiven Rabatt profitieren. Spart fünf Prozent und bezahlt nur 469,99 Euro, wenn Ihr beim Bezahlvorgang den Code "LMN5ONJS" eingebt.

Affiliate Angebot Intel NUC 11 Sichert Euch beim Check-out 5 Prozent Rabatt mit dem Code "LMN5ONJS"

Habt Ihr ein bestimmtes Computerprojekt im Sinn? Teilt Eure Tipps und Vorschläge unten in den Kommentaren mit!