"MagentaTV One"-Box ein Jahr kostenlos: Neue TV-Deals bei der Telekom!

Wenn Ihr nach günstigen Sky-Alternativen sucht, kommt Euch sicherlich nicht das Angebot der Deutschen Telekom in den Sinn. Allerdings möchte der Provider gerade aktiv auf dem Streaming-Markt mitmischen und hat ein besonderes Angebot für Euch auf Lager. Denn Ihr könnt Euch die MagentaTV-One-Box (zur Produktseite) für 12 Monate gratis sichern. Im Anschluss zahlt Ihr dann fünf Euro monatlich. Beachtet allerdings, dass Ihr hier einen Vertrag abschließt. Diesen könnt Ihr nach Ablauf des Jahres täglich kündigen.

Wollt Ihr den TV-Receiver lieber kaufen, statt ihn zu mieten, kostet Euch das Gerät einmalig 169 Euro. Somit erhaltet Ihr allerdings keinen Nachlass, auch wenn das Gerät aktuell 12 Monate kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Mit der MagentaTV-One-Box habt Ihr Zugang zum Playstore, den verschiedenen Streaming-Anbietern, wie Netflix, Disney + oder Apple-TV und natürlich zur Mediathek von MagentaTV. Allerdings sind für letztere jeweils gesonderte Abonnements nötig.

MagentaTV bietet eine Vielzahl an Sendern und Eigenproduktionen. / © Telekom.de

Eure Lieblingsinhalte seht Ihr mit dem hier angebotenen Gerät auch in 4K UHD, falls Ihr über eine entsprechende Internetverbindung und einen geeigneten Smart-TV verfügt. Falls Ihr auf der Suche nach dem perfekten Fernseher für Euch seid, solltet Ihr mal in unsere umfassende Smart-TV-Kaufberatung schauen.

Lohnt sich das TV-Angebot der Telekom?

So günstig kommt Ihr sicherlich nicht mehr an einen Receiver der Deutschen Telekom. Allerdings ist das Gerät sehr stark auf MagentaTV ausgelegt, weshalb es sich lohnt, die Tarife einmal genauer anzuschauen. Ihr könnt Euch zwischen insgesamt fünf verschiedenen Streaming-Angeboten entscheiden, die sich nicht nur in der Anzahl der Sender unterscheiden, sondern ebenfalls verschiedene Abonnements bereits integriert haben. Aktuell zahlt Ihr für drei Monate keinen Cent für einen MagentaTV-Tarif und geht bei (fast) allen Angeboten eine Mindestlaufzeit von 24 Monaten ein.

MagentaTV-Angebot Eigenschaft MagentaTV Flex MagentaTV Smart MagentaTV Entertain MagentaTV Netflix MagentaTV Mega Stream Sender in HD Über 90 Über 100 Über 100 Über 100 Über 100 Parallele Streams Auf bis zu 2 Geräten Auf bis zu 3 Geräten Auf bis zu 3 Geräten Auf bis zu 3 Geräten Auf bis zu 3 Geräten Aufnahmespeicher Bis zu 24 Std. Bis zu 50 Std. Bis zu 50 Std. Bis zu 50 Std. Bis zu 50 Std. Integrierte Abonnements Kein integriertes Abo RTL+ Premium RTL+ Premium

Disney+ RTL+ Premium

Netflix RTL+ Premium

Netflix

Disney+ Mindestlaufzeit 1 Monat 1 Monat

24 Monate 24 Monate 24 Monate 24 Monate Monatliche Kosten 10,00 Euro 0,00 Euro; ab dem 4. Monat 10,00 Euro 0,00 Euro; ab dem 4. Monat 15,00 Euro 0,00 Euro; ab dem 4. Monat 21,00 Euro 0,00 Euro; ab dem 4. Monat 26,00 Euro Versandkosten Nur Bestandskunden: 6,95 Euro Nur Bestandskunden: 6,95 Euro Nur Bestandskunden: 6,95 Euro Nur Bestandskunden: 6,95 Euro Nur Bestandskunden: 6,95 Euro Gesamtkosten (24 Monate) 240,00 Euro 210,00 Euro 315,00 Euro 441,00 Euro 546,00 Euro Effektive monatliche Kosten 10,00 Euro 8,75 Euro ~ 13,13 Euro ~ 18,38 Euro 22,75 Euro Zu den Tarifen*

Wie Ihr seht, habt Ihr bei gleich zwei Tarifen die Möglichkeit, eine einmonatige Vertragsbindung einzugehen. In beiden Fällen profitiert Ihr allerdings nicht von der aktuell laufenden Aktion. Wählt Ihr MagentaTV Smart in der sogenannten "Flex-Variante" zahlt Ihr hier monatlich 15 Euro. Effektiv spart Ihr dank der Aktion allerdings schon einiges und noch einmal mehr, wenn Ihr die MagentaTV-One-Box hinzubucht, da Euch diese im ersten Jahr noch einmal 60 Euro kosten würde.

Alles in allem also ein wirklich interessanter Deal, bei dem Ihr derzeit ordentlich Geld sparen könnt. Bei der Deutschen Telekom habt Ihr zudem die Möglichkeit, das TV-Angebot auszuweiten und für einen Aufpreis von 16,95 Euro monatlich das Sportpaket zu buchen. Die integrierten Abonnements senken den Preis im übrigen noch einmal deutlich, da Ihr hierfür eigentlich noch einmal etwas zahlen müsstet. Somit ergibt sich bei der teuersten Variante, dass Ihr im Monat richtig sparen könnt, da alle Abos zusammen in der Regel 26,97 Euro kosten.

Was haltet Ihr von dem Deal? Habt Ihr bereits Erfahrungen mit MagentaTV sammeln können? Oder greift Ihr lieber zu Alternativen wie WaipuTV? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!