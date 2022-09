Wahnsinnsdeal: Media Markt haut Samsung Galaxy S22+ mit Gratis-Buds2 raus

Passend zum Bergfest haben wir heute mal einen wirklichen Top-Deal für Euch gefunden. Normalerweise halte ich mich etwas zurück, wenn es um spannende Deals geht, allerdings handelt es sich hier um ein Angebot, dass Ihr Euch unbedingt mal anschauen solltet, vor allem, wenn Ihr überlegt Euch eines der Samsung Galaxy S22 Flaggschiffe zuzulegen. Denn bei Media Markt gibt es das Galaxy S22+ mit passenden Galaxy Buds 2 zum Spitzenpreis! Warum sich der Deal lohnt, erfahrt Ihr in unserem heutigen Tarif-Check.

Es ist Mittwoch, meine Technikenthusiasten! Das bedeutet, dass wir auch heute wieder einen interessanten Deal für Euch aus den Tiefen des Netzes gefischt haben. Und dieses mal hat das Angebot es wirklich in sich. Ihr bekommt bei Media Markt das Samsung Galaxy S22+ mit einem Mobilfunkvertrag im Vodafone-Netz und den passenden Galaxy Buds 2 für gerade einmal 29,99 Euro monatlich.

Beim Samsung Galaxy S22+ erhaltet Ihr eines der aktuellen Flaggschiffe aus Südkorea. Als Display kommt ein AMOLED 2x Panel zum Einsatz, das 6,6 Zoll misst und über eine variable Bildwiederholrate von maximal 120 Hertz verfügt. In diesem Jahr wollte der Hersteller ein besonderes Augenmerk auf das Triple-Kamerasystem auf der Rückseite lenken. Als Hauptkamera findet sich eine 50 Megapixel starke Hauptkamera, die durch eine 12 Megapixel Ultraweitwinkellinse und eine Telekamera, die mit 10 Megapixeln auflöst. Einen ausführlichen Test zum Samsung Galaxy S22+ findet Ihr natürlich auch auf unserer Seite.

Darum lohnt sich das Samsung-Angebot von Media Markt

Neben dem Flaggschiff erhaltet Ihr noch eine Freenet-Allnet-Flat im sehr guten Vodafone-Netz. Hier könnt Ihr bis zu 15 GB Datenvolumen nutzen und surft mit einer Bandbreite von maximal 50 MBit/s. Wie bei solchen Verträgen üblich, bindet Ihr Euch 24 Monate an den Anbieter. Neben den monatlichen Kosten von 29,99 Euro kommt noch eine Einmalzahlung für die Geräte in Höhe von 99 Euro, sowie eine Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro dazu. Allerdings schenkt Euch Freenet 50 Euro, wenn Ihr Eure alte Rufnummer mitbringt. Zusätzlich erhaltet Ihr noch die Galaxy Buds 2 obendrauf.

Samsung-Bundle Übersicht Eigenschaft Samsung-Bundle Datenvolumen 15 GB Allnet-Flat? Ja 5G? - Bandbreite max. 50 MBit/s Mindestlaufzeit 24 Monate Monatliche Kosten 29,99 Euro Einmalige Kosten (Geräte) 99,00 Euro Anschlussgebühr 39,99 Euro Gesamtkosten 858,75 Euro Effektive monatliche Kosten ~35,75 Euro Zum Angebot

Wie Ihr seht, zahlt Ihr nach 24 Monaten insgesamt 858,75 Euro. Daraus ergibt sich, dass die effektiven Kosten pro Monat rund 35,75 Euro betragen. Reduziert Ihr die Kosten mit Hilfe der Rufnummernrücknahme, verringern sich die effektiven monatlichen Kosten auf 33,70 Euro. Aktuell kostet Euch das Smartphone im Netz bereits circa 880 Euro. Hier bekommt Ihr sogar noch den passenden Mobilfunktarif und die Galaxy Buds 2 im Wert von rund 80 Euro obendrauf und zahlt im Endeffekt weniger, als für das Einzelgerät.

Auch wenn das Samsung Galaxy S22+ dazu im Stande ist, 5G zu nutzen, habt Ihr bei diesem Vertrag leider keinen Zugang dazu. Allerdings ist der neue Mobilfunkstandard nach wie vor eher selten zu finden. Beachtet außerdem, dass die monatlichen Kosten ab dem 25, Monat auf 31,99 Euro steigen, wie es bei solchen Tarifen üblich ist. Solltet Ihr darüber hinwegsehen können, ist das aktuelle Angebot von Media Markt tatsächlich sehr gut und erhält das "Deal-Gütesiegel" von mir.

Was haltet Ihr von dem Deal? Achtet Ihr bei neuen Smartphones auf eventuelle Zugaben wie Kopfhörer? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!