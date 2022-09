Google bringt mit Android 14 Satelliten-Internet aufs Handy

Hiroshi Lockheimer, als Senior Vice President bei Google u.a. für Android zuständig, bestätigte in einem Tweet, dass Android bereits für die Unterstützung direkter Satellitenverbindungen entwickelt wird. Seine Aussage legt nahe, dass diese Funktionalität auf der nächsten Google I/O im nächsten Jahr an der Seite von Android 14 debütieren könnte.

Wild to think about user experiences for phones that can connect to satellites. When we launched G1 in '08 it was a stretch to get 3G + Wifi working. Now we're designing for satellites. Cool! Excited to support our partners in enabling all of this in the next version of Android!