So bekommt Ihr mehr Geld für die gleiche Arbeit im Jahr 2023

Hättest Ihr gerne mehr Geld? Dumme Frage, oder? Weltweit stehen wir vor der größten Lebenskostenkrise seit 40 Jahren. Im Sommer war die Inflationsrate in den USA so hoch wie seit November 1981 nicht mehr.

Infolgedessen würde jeder gerne mehr Geld verdienen. Aber lehnt Ihr Euch passiv zurück und wartet auf eine Gehaltserhöhung, oder ergreift Ihr die Initiative und holt sie Euch?

Während die Unternehmen mit schwierigen Zeiten konfrontiert sind, florieren bestimmte Bereiche, vor allem in der Technologiebranche, weiterhin. Die Nachfrage nach Fachkräften mit Cybersecurity- und KI-Kenntnissen steigt weiter, während Software-Ingenieure, Lösungsarchitekten und Menschen mit Erfahrung in der Finanztechnologie ein höheres Sicherheitsgefühl genießen als andere Branchen.

Experten gehen davon aus, dass es bis 2025 3,5 Millionen offene Stellen im Bereich Cybersicherheit geben wird. Wie könnt Ihr jetzt also mehr Geld für die gleiche Arbeit wie bisher bekommen?

Fragt nach mehr Geld

Ja, es klingt doof, aber wenn Ihr nicht fragt, werdet Ihr es nie bekommen. Achtet nur darauf, dass Ihr nicht nur nach einer höheren Vergütung fragt. Würde eine Erhöhung des Rentenbeitrags auch helfen? Könnte eine reduzierte Wochenarbeitszeit helfen, Kinderbetreuungskosten oder andere familiäre Verpflichtungen zu bewältigen? Findet heraus, wo Ihr von einem nicht-finanziellen Ausgleich profitieren könnt, und stellt einen Business Case zusammen.

Weiterbilden und trainieren

Wollt Ihr mehr Geld bekommen? Dann müsst Ihr mehr Wert für Euer Unternehmen schaffen, und wenn das in Eurer derzeitigen Position nicht möglich ist, ist es vielleicht an der Zeit, Euch weiterzubilden. Kann Euer Arbeitgeber zusätzliche Schulungen finanzieren oder gibt es einen horizontalen Wechsel in eine Abteilung mit mehr Möglichkeiten?

Die Branche entwickelt sich weiter, und die Fähigkeiten, die Euch bisher gute Dienste geleistet haben, müssen vielleicht ein wenig aufpoliert werden. Außerdem können Unternehmen in festgefahrene Bahnen geraten – gibt es eine neue Einnahmequelle, die Ihr für Euer Unternehmen erschließen könnt? Wenn Ihr den Gewinn direkt beeinflussen könnt, seid Ihr in einer viel stärkeren Position, wenn es darum geht, eine zusätzliche Vergütung zu erhalten.

Macht einen Schritt

Wenn Euer Arbeitgeber nicht über Euer Gehaltspaket sprechen kann oder will, bleibt Euch vielleicht nichts anderes übrig, als zu wechseln. Bevor Ihr das Schiff verlasst, solltest Ihr Euch jedoch gut informieren. Bekommst Ihr bei einem anderen Arbeitgeber das Gehalt, das Ihr Eurer Meinung nach verdient, oder hat Euer derzeitiges Unternehmen einen Grund, Euer Gehalt nicht zu erhöhen? Wägt ab, welche Aufgaben Ihr jetzt habt und was Ihr bei einem neuen Arbeitgeber übernehmen müsst, um eine Gehaltserhöhung zu rechtfertigen.

Recherchiert

Im Anschluss an den letzten Punkt solltet Ihr Euch über Eure Branche und Euren Wert innerhalb dieser Branche informieren. Bekommen andere mehr Geld, weil sie zusätzliche Fähigkeiten oder Ausbildungen haben, und seid Ihr ein kleiner Fisch in einem großen Teich, der nach Geld für große Fische sucht?

Schaut Euch auch die Langlebigkeit Eurer Branche an und findet heraus, ob es einen Bereich gibt, in dem Ihr in den nächsten 10 bis 15 Jahren Wachstum seht und der Euch weitere Chancen bieten wird. Wenn Ihr also wisst, wohin sich Eure Branche entwickelt, könnt Ihr herausfinden, wie Ihr mehr Geld bekommen könnt. Wenn Ihr Euren Wert kennt, könnt Ihr auch entscheiden, ob Ihr das Unternehmen wechseln, die Branche wechseln oder Euch weiterbilden müsst.

Dieser Artikel wurde von Aisling O'Toole geschrieben.