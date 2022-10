Meta Quest Pro offiziell: VR-Brille vorerst nicht für Deutschland

Gestern war es nun auf der Meta Connect 2022 endlich soweit: Mark Zuckerberg hat voller Stolz die neue Meta Quest Pro für knapp 1.500 US-Dollar vorgestellt. Zu unserer Verwunderung soll das VR- und MR-taugliche Headset jedoch nicht in Deutschland vertrieben werden. Vielleicht ist das auch bei der weniger auf Gaming, sondern mehr auf Produktivität und Zusammenarbeit fokussierten Brille gar nicht so schlimm?

Neben der vollen Farbdurchlässigkeit unterstützt die Quest Pro auch Gesichts- und Augenerkennung. Das bedeutet, dass Ihr automatisch in Echtzeit mit Eurem Avatar im Metaverse interagieren könnt. Insgesamt zehn Sensoren, darunter nach vorn gerichtete Kameras, erfassen die Umgebung. Auch die Touch-Controller mit "TruTouch Haptics" nutzen einen Snapdragon 662 und drei Kameras pro Seite. In dem Headset selbst ist ein Snapdragon XR2 Plus verbaut, der mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher gepaart ist. Sowohl Bluetooth 5.2 als auch WiFi 6E sind verfügbar.

Vorerst nicht für Deutschland

Wie das Handelsblatt berichtet, soll die Meta Quest Pro nicht in Deutschland vertrieben werden. Ein Meta-Sprecher äußerte sich gegenüber den Kollegen wie folgt:

Der deutsche Vertriebsstopp gilt aktuell für alle VR-Geräte, also auch für das neue Headset“

Das verwundert in der Tat ein wenig. Noch Anfang des Jahres hatte Facebook in die Berliner Zentrale im Sony Center eingeladen und über die Pläne des Metaversum gesprochen. Es gab beziehungsweise gibt nach wie vor zwar in Deutschland ein Verkaufsstopp, der aber vielmehr mit den verpflichtenden Facebook-Accounts zusammenhing. Inzwischen hat der Konzern sogenannte Meta-Accounts realisiert, welche ein Facebook-Konto nicht länger zwingend notwendig machen. Ich denke, die Presseabteilung wird sich zu dem Thema in Kürze noch einmal melden. Wir halten Euch auf dem Laufenden.

Gerade in den vergangenen Monaten verspüren wir hauptsächlich durch die VR-Spiele deutlich mehr Aufwind für die VR-Brillen von Lenovo, Pico, HTC, Magic Leap und Meta. Habt Ihr die Quest 2 schon ausprobiert? Glaubt Ihr an eine VR-, AR- und MR-Zukunft – oder braucht es da erst Apple, um die Kugel zum Laufen zu bringen?