Apple AirPods Pro 2 und AirPods Max in neuen Farben bereits im Herbst?

Der für gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman berichtet in seinem Newsletter, dass er einige interessante Informationen über Apples kommende Wearables habe. Die nächsten kabellosen In-Ears von Apple könnten demnach bereits in diesem Herbst auf den Markt kommen.

Wir sind gespannt, wie viel besser als die Vorgänger die neuen AirPods Pro sein werden. / © Ben Miller / NextPit

Apple bringt neue AirPods Pro 2 auf den Markt

Als die AirPods Pro im Oktober 2019 auf den Markt kamen, brachten sie frischen Wind in Apples Audiokatalog, unter anderem mit aktiver Geräuschunterdrückung und Raumklang.

Zweieinhalb Jahre später sind die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) und das für die damalige Zeit hyperinnovative Spatial Audio nicht mehr wirklich innovativ. Diejenigen, die sich damals früh auf Apples In-Ear-Kopfhörer stürzten, dürften mittlerweile feststellen, dass die Akkulaufzeit deutlich kürzer geworden ist, so Gurman. Höchste Eisenbahn also, dass Apple eine neue Version seiner True-Wireless-Kopfhörer auf den Markt bringt.

Mark Gurman sagt zudem, dass die neuen AirPods Pro große Hardwareänderungen, neue Gesundheitsfunktionen und andere bemerkenswerte Software- und Hardwareverbesserungen mitbringen. Vor einigen Monaten bereits deutete der Analyst Ming-Chi Kuo an, dass die neuen Kopfhörer möglicherweise in der Lage sein werden, Lossless-Audio mit dem ALAC-Audiocodec von Apple zu liefern.

AirPods Max in neuen Farben

Neues auch zu den AirPods Max, die im Dezember 2020 auf den Markt kamen und die es bislang nur in Weiß und Schwarz gibt. Apple arbeitet derzeit angeblich nicht an einer neuen Generation des Modells. Stattdessen wird Apple uns laut Mark Gurman die AirPods Max eher in verschiedenen neuen Farben anbieten. Nicht ganz das Update, auf das die Apple-Fans hoffen, aber besser als nichts, oder?

