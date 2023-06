Neue Realitäten erleben: Meta stellt viele neue VR-Spiele vor

Lasst uns mit den hohen Preisen für VR-Spiele direkt den Elefanten im Raum ansprechen: Nicht nur die anspruchsvolle Grafik treibt den Preis nach oben, sondern es liegt auch daran, dass sich VR-Headsets noch nicht überall durchgesetzt haben. Nachdem mein Kollege MaTT und ich die Meta Quest Pro ausgiebig getestet haben, kann ich jedoch mit Sicherheit sagen, dass Spiele eine der herausragenden Eigenschaften des All-in-One-Headsets sind.

Das immersive Erlebnis ist wirklich beeindruckend, auch wenn die Grafik nicht das größte Highlight ist. Stattdessen geht es vor allem um fesselnde Geschichten und interaktive Elemente. Ich hatte zwar nicht die Gelegenheit, die neuen Angebote vor der heutigen Veranstaltung auszuprobieren, aber das Pressematerial lässt auf einiges erahnen.

Lasst uns jetzt, ohne noch mehr Zeit zu verschwenden, direkt in die spannenden Neuerscheinungen des Meta Quest Gaming Showcase eintauchen.

Meta Quest Gaming Showcase Highlight

Meta hebt das Spiel Asgard's Wrath 2 hervor und beschreibt es als "ein bahnbrechendes VR-Action-RPG". Das ist kein Zufall, denn das vorgestellte Spiel wird von den Oculus Studios, einer Abteilung von Meta, entwickelt.

In diesem Spiel schlüpft Ihr in die Rolle eines kosmischen Wächters und nehmt an spannenden Kämpfen mit Göttern und mythischen Kreaturen teil, während Ihr Rätsel löst, um den Gott Loki zu besiegen. Die Grafik ist ansprechend und das Spiel bietet über 60 Stunden Spielspaß. Um Asgards Zorn 2 in seiner ganzen Pracht zu genießen, müsst Ihr nicht mehr als 59,99 Euro ausgeben.

Screenshot aus dem Spiel Asgard's Wrath 2 © Oculus Studios Screenshot aus dem Spiel Asgard's Wrath 2 © Oculus Studios Screenshot aus dem Spiel Asgard's Wrath 2 © Oculus Studios Screenshot aus dem Spiel Asgard's Wrath 2 © Oculus Studios Screenshot aus dem Spiel Asgard's Wrath 2 © Oculus Studios Screenshot aus dem Spiel Asgard's Wrath 2 © Oculus Studios Screenshot aus dem Spiel Asgard's Wrath 2 © Oculus Studios Screenshot aus dem Spiel Asgard's Wrath 2 © Oculus Studios

Aus der Perspektive der Smartphone-Spiele erscheint der Preis des Spiels hoch. Vergleicht man es jedoch mit Konsolenspielen, geht der Preis klar.

Trotzdem kann ich mir nur schwer vorstellen, dass man mit einem kabellosen VR-Gerät wie der Meta Quest Pro längere Zeit ununterbrochen spielen kann, da das Gewicht der Brille für ein langes Spielvergnügen eine Rolle spielen dürfte. Dies steht im Gegensatz zur Verwendung einer PlayStation 5 oder einer Xbox Series X, die natürlich eine andere Art von immersivem Erlebnis bieten.

Lasst uns jetzt auf die anderen Spielen schauen, die im Rahmen des Events veröffentlicht wurden:

Alle Neuheiten für die Meta-Quest-Plattform

No More Rainbows : In No More Rainbows von Squido Studio, das jetzt im Meta-Quest-Store erhältlich ist, werdet Ihr zum Wächter der Unterwelt und wehrt eine Invasion fröhlicher Wesen ab, um Euer Reich zu schützen. In einer fesselnden Kampagne erforscht und erobert Ihr vier einzigartige Welten und sorgt dafür, dass die Unterwelt eine Macht bleibt, mit der man rechnen muss.

: In No More Rainbows von Squido Studio, das jetzt im Meta-Quest-Store erhältlich ist, werdet Ihr zum Wächter der Unterwelt und wehrt eine Invasion fröhlicher Wesen ab, um Euer Reich zu schützen. In einer fesselnden Kampagne erforscht und erobert Ihr vier einzigartige Welten und sorgt dafür, dass die Unterwelt eine Macht bleibt, mit der man rechnen muss. Little Cities : Little Cities feiert sein einjähriges Bestehen auf der Meta-Quest-Plattform und wurde bereits mehrfach aktualisiert. Das neueste Update – das Sandbox-Update, das für Juni 2023 geplant ist – ermöglicht es den Spielern, Trauminseln für einzigartige Stadtgründungen zu entwerfen. Ab heute findet Ihr Little Cities auf der Meta-Quest-Plattform für 19,99 Euro

: Little Cities feiert sein einjähriges Bestehen auf der Meta-Quest-Plattform und wurde bereits mehrfach aktualisiert. Das neueste Update – das Sandbox-Update, das für Juni 2023 geplant ist – ermöglicht es den Spielern, Trauminseln für einzigartige Stadtgründungen zu entwerfen. Ab heute findet Ihr Little Cities auf der Meta-Quest-Plattform für 19,99 Euro Death Game Hotel: Death Game Hotel, ein fesselndes neues Spiel von SWERY's White Owls Inc., lädt die Spieler:innen in eine verstörende Geschichte ein, in der sie nicht nur um Chips, sondern um ihre eigenen Gliedmaßen spielen. Das Spiel, das einen intensiven Story-Modus und Online-Multiplayer für bis zu fünf Personen bietet, kann jetzt im Meta-Quest-Store zu Euer Wunschliste hinzugefügt werden.

Death Game Hotel, ein fesselndes neues Spiel von SWERY's White Owls Inc., lädt die Spieler:innen in eine verstörende Geschichte ein, in der sie nicht nur um Chips, sondern um ihre eigenen Gliedmaßen spielen. Das Spiel, das einen intensiven Story-Modus und Online-Multiplayer für bis zu fünf Personen bietet, kann jetzt im Meta-Quest-Store zu Euer Wunschliste hinzugefügt werden. Ghost Signal: A Stellaris Game: Fast Travel Games stellt das kostenlose Flottenerweiterungs-Update für Ghost Signal: A Stellaris Game auf Meta Quest 2 und Pro vor, das zwei neue Schiffe und verschiedene Verbesserungen enthält, darunter die Autosave-Funktion und einen entspannten Modus. Das Update ist ab sofort verfügbar und Ihr könnt Ghost Signal: A Stellaris Game für 19,99 Euro kaufen.

Fast Travel Games stellt das kostenlose Flottenerweiterungs-Update für Ghost Signal: A Stellaris Game auf Meta Quest 2 und Pro vor, das zwei neue Schiffe und verschiedene Verbesserungen enthält, darunter die Autosave-Funktion und einen entspannten Modus. Das Update ist ab sofort verfügbar und Ihr könnt Ghost Signal: A Stellaris Game für 19,99 Euro kaufen. Walkabout Mini Golf: Mighty Coconut geben einen Vorgeschmack auf ihre zweite Jules-Verne-Adaption, Journey to the Center of the Earth, auf Walkabout Mini Golf, das nächste Woche erscheint, und auf die kommende "Evil Lairs"-Serie. Außerdem wurde eine Pocket-Edition für iOS mit Meta Quest Crossplay und das "Whole In One"-Bundle mit allen Zusatzinhalten angekündigt.

Mighty Coconut geben einen Vorgeschmack auf ihre zweite Jules-Verne-Adaption, Journey to the Center of the Earth, auf Walkabout Mini Golf, das nächste Woche erscheint, und auf die kommende "Evil Lairs"-Serie. Außerdem wurde eine Pocket-Edition für iOS mit Meta Quest Crossplay und das "Whole In One"-Bundle mit allen Zusatzinhalten angekündigt. Onward: Der Taktik-Shooter Onward erhält im Sommer ein Update mit zwei neuen Waffen, realistischeren Animationen und Umgebungen sowie überarbeiteten Trainingsräumen für den Fernkampf. Dieses Hardcore-VR-Spielerlebnis ist für Meta Quest 2 und Pro zum Preis von 24,99 Euro erhältlich. Das Update 1.11 erscheint diesen Sommer.

Der Taktik-Shooter Onward erhält im Sommer ein Update mit zwei neuen Waffen, realistischeren Animationen und Umgebungen sowie überarbeiteten Trainingsräumen für den Fernkampf. Dieses Hardcore-VR-Spielerlebnis ist für Meta Quest 2 und Pro zum Preis von 24,99 Euro erhältlich. Das Update 1.11 erscheint diesen Sommer. Demeo Battles: Demeo Battles, ein rasantes PvP-Strategiespiel von Resolution Games, bietet Spielern rundenbasierte Kämpfe in einer Fantasy-Arena. Die neue Erweiterung des Demeo Action Role Playing Systems kann ab sofort im Meta-Quest-Store vorbestellt werden.

Demeo Battles, ein rasantes PvP-Strategiespiel von Resolution Games, bietet Spielern rundenbasierte Kämpfe in einer Fantasy-Arena. Die neue Erweiterung des Demeo Action Role Playing Systems kann ab sofort im Meta-Quest-Store vorbestellt werden. We Are One : We Are One von Flat Head Studio ist ein Shooter, in dem Ihr mit Euren früheren Ichs über Zeitschleifen zusammenarbeitet, um Roboterfeinde zu besiegen, und der eine einzigartige Wendung nimmt. Das Spiel, das ab sofort für die Meta Quest 2 + Pro erhältlich ist, verspricht komplexe Herausforderungen und die Möglichkeit, sich auf weltweiten Bestenlisten zu messen oder eigene spektakuläre Trickshots zu erstellen.

: We Are One von Flat Head Studio ist ein Shooter, in dem Ihr mit Euren früheren Ichs über Zeitschleifen zusammenarbeitet, um Roboterfeinde zu besiegen, und der eine einzigartige Wendung nimmt. Das Spiel, das ab sofort für die Meta Quest 2 + Pro erhältlich ist, verspricht komplexe Herausforderungen und die Möglichkeit, sich auf weltweiten Bestenlisten zu messen oder eigene spektakuläre Trickshots zu erstellen. PowerWash Simulator : Der äußerst beruhigende PowerWash Simulator VR, der seit seinem Early-Access-Start auf Steam im Jahr 2021 ein Hit ist, kommt auf die Meta Quest 2 + Pro. Dieses entspannende Spiel lässt Euch in verschiedenen Szenarien den Dreck wegpusten und bietet ein einzigartiges, befriedigendes Spielerlebnis. Fügt PowerWash Simulator VR noch heute zu Euer Wunschliste hinzu!

: Der äußerst beruhigende PowerWash Simulator VR, der seit seinem Early-Access-Start auf Steam im Jahr 2021 ein Hit ist, kommt auf die Meta Quest 2 + Pro. Dieses entspannende Spiel lässt Euch in verschiedenen Szenarien den Dreck wegpusten und bietet ein einzigartiges, befriedigendes Spielerlebnis. Fügt PowerWash Simulator VR noch heute zu Euer Wunschliste hinzu! Samba de Amigo: Das kultige Rhythmusspiel Samba de Amigo von SEGA kommt diesen Herbst in VR und verspricht mehr als zwei Jahrzehnte nach seinem Debüt in der Spielhalle (und auf der Dreamcast) ein farbenfrohes und mitreißendes Musikerlebnis. Ihr könnt das mitreißende Spiel, in dem Ihr mit Eurem Affenfreund Amigo zu Welthits tanzt, im Meta-Quest-Store vorbestellen.

Ein Konsolenklassiker, jetzt auch für Eure VR-Brille: Samba de Amigo. / © Oculus Studios

Expect You To Die 3: Cog in the Machine: Dieses Spiel wurde von Schell Games entwickelt und kommt dieses Jahr in den Meta-Quest-Store. Hier trefft Ihr auf den hinterhältigen Dr. Zor und einen gerissenen neuen Bösewicht mit Spionagefähigkeiten. Vorbesteller erhalten einen Rabatt von 10 Prozent!

Dieses Spiel wurde von Schell Games entwickelt und kommt dieses Jahr in den Meta-Quest-Store. Hier trefft Ihr auf den hinterhältigen Dr. Zor und einen gerissenen neuen Bösewicht mit Spionagefähigkeiten. Vorbesteller erhalten einen Rabatt von 10 Prozent! Silent Slayer: Vault of the Vampire: Schell Games enthüllte auch "Silent Slayer: Vault of the Vampire", ein spannendes Einzelspieler-Horrorspiel. In diesem von Vampiren verseuchten Spiel lautet das Motto "Schweigen ist Gold. Schall ist Tod."

Schell Games enthüllte auch "Silent Slayer: Vault of the Vampire", ein spannendes Einzelspieler-Horrorspiel. In diesem von Vampiren verseuchten Spiel lautet das Motto "Schweigen ist Gold. Schall ist Tod." Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord: Enthüllt die Geschichte von Gustav Hookfaber in Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord, einem neuen VR-Spiel von Sony Pictures VR und nDreams, das im Herbst erscheint. Nehmt die gespenstischen Herausforderungen allein oder im Team an, benutzt die kultige Ghostbusters-Ausrüstung und enthüllt versteckte Eastereggs.

Werdet in der virtuellen Realität zum Geisterjäger. / © Oculus Studios

Underdogs : Erlebt den aufregenden Nervenkitzel mech-basierter Kämpfe in Underdogs, einem einzigartigen Spiel, das in der Zukunft von One Hamsa spielt. Hier erkundet Ihr den als New Brakka bekannten Kampfplatz des 22. Jahrhunderts und übernehmt das Steuer eures Gorilla Mech. Nehmt an lebhaften Konflikten teil und rüstet Euren Mech mit über 100 Upgrades aus.

: Erlebt den aufregenden Nervenkitzel mech-basierter Kämpfe in Underdogs, einem einzigartigen Spiel, das in der Zukunft von One Hamsa spielt. Hier erkundet Ihr den als New Brakka bekannten Kampfplatz des 22. Jahrhunderts und übernehmt das Steuer eures Gorilla Mech. Nehmt an lebhaften Konflikten teil und rüstet Euren Mech mit über 100 Upgrades aus. NFL PRO ERA: Die allererste von der NFL und der NFLPA lizenzierte VR-Football-Simulation erhält ein großes Update. Euch erwarten ein verbesserter Multiplayer-Fokus, neue Spielmodi und Funktionen. Haltet im Laufe des Jahres Ausschau nach weiteren Updates von StatusPRO.

Die allererste von der NFL und der NFLPA lizenzierte VR-Football-Simulation erhält ein großes Update. Euch erwarten ein verbesserter Multiplayer-Fokus, neue Spielmodi und Funktionen. Haltet im Laufe des Jahres Ausschau nach weiteren Updates von StatusPRO. Racket Club: Ein neues VR-Sportspiel von Blaston und Demeo-Entwickler Resolution Games. Das Spiel wird Eure Fähigkeiten im Einzelspielermodus und/oder in weltweiten Online-Matches fordern. Racket Club verspricht ein einzigartiges Sportkomplex-Erlebnis und ist ab sofort im Meta-Quest-Store erhältlich.

Ein neues VR-Sportspiel von und Resolution Games. Das Spiel wird Eure Fähigkeiten im Einzelspielermodus und/oder in weltweiten Online-Matches fordern. Racket Club verspricht ein einzigartiges Sportkomplex-Erlebnis und ist ab sofort im Meta-Quest-Store erhältlich. Vampire: The Masquerade - Justice: Ein neues Abenteuer-RPG von Fast Travel Games, das in der schattigen Unterwelt von Venedig spielt. Als Vampir sorgt Ihr in einer dunklen Geschichte für Gerechtigkeit, indem Ihr übermenschliche Fähigkeiten einsetzt, um Ziele auszuschalten und Euch durch das Trinken des Blutes von Sterblichen und anderen Vampiren zu ernähren. Das Spiel soll diesen Herbst erscheinen.

Ein neues Abenteuer-RPG von Fast Travel Games, das in der schattigen Unterwelt von Venedig spielt. Als Vampir sorgt Ihr in einer dunklen Geschichte für Gerechtigkeit, indem Ihr übermenschliche Fähigkeiten einsetzt, um Ziele auszuschalten und Euch durch das Trinken des Blutes von Sterblichen und anderen Vampiren zu ernähren. Das Spiel soll diesen Herbst erscheinen. Dungeons of Eternity: Dieses VR-Spiel wurde von Othergate entwickelt und bietet Euch ein endloses Abenteuer mit zufällig generierten Dungeons, die Ihr allein oder mit Freunden erkunden könnt. Das Spiel, das noch in diesem Jahr erscheinen soll, verspricht intensive, physikbasierte Kämpfe, eine Fülle von Waffen und den Nervenkitzel, in der Tiefe nach Schätzen zu suchen.

Dungeons of Eternity kombiniert physisch-basierte Kämpfe mit einem immersiven Erlebnis. / © Oculus Studios

The 7th Guest: The 7th Guest, das bahnbrechende Abenteuerspiel aus der CD-ROM-Ära, wird von Vertigo Games für VR neu aufgelegt, wobei volumetrische Videoaufnahmen und 3D-Modellierung eingesetzt werden, um das Spukhaus zum Leben zu erwecken. Das rätselhafte Abenteuer, das an ein Point-and-Click-Spiel erinnert, wird jetzt in der virtuellen Realität zu einem noch intensiveren Erlebnis.

The 7th Guest, das bahnbrechende Abenteuerspiel aus der CD-ROM-Ära, wird von Vertigo Games für VR neu aufgelegt, wobei volumetrische Videoaufnahmen und 3D-Modellierung eingesetzt werden, um das Spukhaus zum Leben zu erwecken. Das rätselhafte Abenteuer, das an ein Point-and-Click-Spiel erinnert, wird jetzt in der virtuellen Realität zu einem noch intensiveren Erlebnis. Arizona Sunshine 2: Vertigo Games entwickelt Arizona Sunshine 2, eine mit Spannung erwartete Fortsetzung des beliebten VR-Spiels, in der Ihr Euch mit Eurem Hund Buddy durch die postapokalyptische Landschaft Arizonas bewegt, in der es von Zombies wimmelt. Mit realistischen Kämpfen und der Einführung von Nahkampfwaffen fordert dieses Survival-Spiel die Spieler:innen heraus, sich mit den untoten Feinden auseinanderzusetzen. Das Spiel ist ab heute im Meta-Quest-Store erhältlich und wird noch in diesem Jahr veröffentlicht.

Vertigo Games entwickelt Arizona Sunshine 2, eine mit Spannung erwartete Fortsetzung des beliebten VR-Spiels, in der Ihr Euch mit Eurem Hund Buddy durch die postapokalyptische Landschaft Arizonas bewegt, in der es von Zombies wimmelt. Mit realistischen Kämpfen und der Einführung von Nahkampfwaffen fordert dieses Survival-Spiel die Spieler:innen heraus, sich mit den untoten Feinden auseinanderzusetzen. Das Spiel ist ab heute im Meta-Quest-Store erhältlich und wird noch in diesem Jahr veröffentlicht. Stranger Things VR: Netflix und Tender Claws bringen die Erfolgsserie Stranger Things in VR, wo die Spieler:innen in die Rolle von Vecna, der Verkörperung des Bösen, schlüpfen und im Upside Down und bei Eleven und ihrer Crew für Chaos sorgen. Vorbestellungen sind ab sofort im Meta-Quest-Store für alle erhältlich, die ihren inneren Bösewicht in sich aufnehmen wollen.

Wahre Stranger-Things-Fans erkennen das Szenario, oder? / © Oculus Studios

Attack on Titan VR: Unbreakable: Ihr nehmt an epischen Schlachten gegen kolossale Titanen teil und nutzt Eure Ausrüstung und strategischen Fähigkeiten, um zu überleben. Das Spiel bietet Einzelspieler- oder Koop-Modi und erscheint im Winter.

Ihr nehmt an epischen Schlachten gegen kolossale Titanen teil und nutzt Eure Ausrüstung und strategischen Fähigkeiten, um zu überleben. Das Spiel bietet Einzelspieler- oder Koop-Modi und erscheint im Winter. Bulletstorm: People Can Fly und Incuvo bringen die Welt von Bulletstorm in einer VR-Adaption in den Meta-Quest-Store. Erkundet den Planeten Stygia, lasst eine Vielzahl von Skillshots auf mutierte Feinde los und macht Euch bereit, Eure Kreativität zu entfesseln, um Feinde auf einzigartige und aufregende Weise auszuschalten. Bulletstorm in VR verspricht ein immersives und aufregendes Abenteuer, das noch in diesem Jahr erscheint .

People Can Fly und Incuvo bringen die Welt von Bulletstorm in einer VR-Adaption in den Meta-Quest-Store. Erkundet den Planeten Stygia, lasst eine Vielzahl von Skillshots auf mutierte Feinde los und macht Euch bereit, Eure Kreativität zu entfesseln, um Feinde auf einzigartige und aufregende Weise auszuschalten. Bulletstorm in VR verspricht ein immersives und aufregendes Abenteuer, das noch in diesem Jahr erscheint Assassin’s Creed: Nexus VR: Vielleicht eines meiner Lieblingsspiele auf dieser Liste: Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Nexus im Meta-Quest-Store. Obwohl noch keine Details verraten wurden, können sich die Fans auf die vollständige Enthüllung während des Ubisoft-Forward-Events am 12. Juni freuen. Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich werde auf jeden Fall ein Auge auf diese Veröffentlichung werfen.

Wow, das waren wirklich zahlreiche Ankündigungen! Ich persönlich freue mich darauf, jedes dieser Spiele zu erkunden und meine Erkenntnisse mit Euch zu teilen. Mal sehen, was die Zukunft für uns bereithält.

Gegenwärtig bin ich jedoch neugierig darauf, ob Ihr ein VR-Headset habt oder ob VR-Spiele für Euch im Jahr 2023 auf dem Plan stehen. Schreibt es uns in die Kommentare unten oder beantwortet einfach die Umfrage.