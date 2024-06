Neue Serien und Filme: Diese Woche auf Netflix, Prime Video & Disney+

Tokio Hotel, Superhelden und jede Menge zu lachen

Netflix: In dieser Woche steht unter anderem die Reality-Doku-Serie Kaulitz & Kaulitz mit den Tokio-Hotel-Brüdern Bill und Tom im Mittelpunkt. Außerdem starten neue Folgen der US-Sitcom Die wilden Neunziger und die Komödie A Family Affair mit Joey King, Zac Efron und Nicole Kidman. Sci-Fi-Fans kommen mit der Superhelden-Serie Supacell auf ihre Kosten.



Prime Video: Bei Amazon feiert diese Woche My Lade Jane Premiere, eine historische Fantasy-Serie mit komödiantischem Touch. Außerdem gibt es eine neue Dokumentation über Céline Dion und Justice League inklusive Snyder Cut. Aber auch Filme und Serien wie The Boys, Mothers' Instinct, Maxton Hall und Poker Face führen weiterhin die Top 5 in Deutschland an.

Disney+: Die Auswahl beim Micky-Maus-Konzern ist auch in dieser Woche überschaubar. Neben einer Reihe von Dokumentationen erscheinen die dritte Staffel von Spidey und seine Superfreunde sowie weitere Folgen der zwölften Staffel von American Horror Story. Zu den Highlights im Juni zählen bisher Star Wars: The Acolyte, Welcome to Wrexham und Becoming Karl Lagerfeld.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 26

Father Stu ab 24. Juni

Project X ab 25. Juni

Kaulitz & Kaulitz ab 25. Juni

Worst Roomate Ever: Staffel 2 ab 26. Juni

Die wilden Neunziger! - Teil 2 ab 27. Juni

Supacell ab 27. Juni

Drawing Closer ab 27. Juni

Accident Man ab 27. Juni

Unicorn Academy: Kapitel 2 ab 27. Juni

A Family Affair ab 28. Juni

Òlòtūré: The Journey ab 28. Juni

Owning Manhatten ab 28. Juni

Savage Beauty: Staffel 2 ab 28. Juni

Der Maulwurf: Staffel 2 ab 28. Juni

Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse ab 30. Juni

Für immer Adaline ab 30. Juni

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 26

Zack Snyder's Justice League ab 24. Juni

Justice League ab 24. Juni

I am: Céline Dion ab 25. Juni

7500 ab 26. Juni

My Lady Jane - Staffel 1 ab 27. Juni

Die Mittagsfrau ab 28. Juni

Perfect Match ab 29. Juni

Die Schule der magischen Tiere - Teil 2 ab 30. Juni

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 26

Diane von Furstenberg: Woman in Charge ab 25. Juni

Auf alle Felle Gold! - Staffel 1 ab 26. Juni

Spidey und seine Superfreunde - Staffel 3 ab 26. Juni

Apokalypse: Hitlers Westfeldzug - Staffel 1 ab 26. Juni

Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke - Staffel 1-6 ab 26. Juni

FX's American Horror Story - Weitere Folgen von Staffel 12 ab 26. Juni

Überleben im Zweiten Weltkrieg - Staffel 1 ab 26. Juni

Lucrecia: Ein Mörder in Madrid - Staffel 1 ab 27. Juni