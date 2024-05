Neustarts der Woche: Serien und Filme bei Netflix, Amazon & Disney+

Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ starten in dieser Woche mit 34 neuen Filmen und Serien. Darunter Atlas, Pitch Perfect, Pauline, Inglourious Basterds, Mulligan und The Kardashians. Wir zeigen euch alle Neustarts der Streaming-Dienste im Überblick.

J.Lo versus KI, Dom und Pauline

Netflix: In dieser Woche gilt das Sci-Fi-Spektakel Atlas mit Jennifer Lopez als Aushängeschild, die den Untergang der Menschheit durch eine Killer-KI verhindern soll. Weiterhin sieht man bei Netflix den zweiten Teil der Animationsserie Mulligan und den für Kinder geeigneten Zeichentrick Jurassic World: Die Chaos­theorie. Aktuell auf Platz 1 der Serien und Filme: Bridgerton und The Great Wall.



Prime Video: Amazon strahlt die mittlerweile dritte Staffel der brasilianischen Dramaserie "Dom" aus und überzeugt ferner mit diversen zeitexklusiven Lizenztiteln. Mit dabei sind unter anderem die Pitch Perfect-Trilogie, Inglourious Basterds und "Wer ist Daddy?". Zudem sind in Knox Goes Away Al Pacino und Michael Keaton zu sehen.

Disney+: Auch in dieser Woche hat der Micky-Maus-Konzern das kompakteste Programm der drei Streaming-Anbieter. Hier sieht man unter anderem das Making-of von X-Men '97, neue Episoden von Chip und Chap und eine frische Ladung von Monster bei der Arbeit sowie den Kardashians. Im Fokus dürfte hingegen die deutschsprachige Coming-of-Age-Mysteryserie Pauline stehen.

Netflix: Neue Filme und Serien in KW 21

Where the Crawdads Sing ab 20. Mai

Rachel Feinstein: Big Guy ab 21. Mai

Die härtesten Spezialeinheiten der Welt ab 22. Mai

Der Aufstieg und Fall von Generación Zoe ab 23. Mai

Franco Escamilla: Ladies' man ab 23. Mai

In guten Händen 2 ab 23. Mai

Tires ab 23. Mai

Garouden: Wie hungrige Wölfe ab 23. Mai

Jurassic World: Die Chaostheorie ab 24. Mai

Mulligan: Teil 2 ab 24. Mai

Atlas ab 24. Mai

My Oni Girl ab 24. Mai

Thanksgiving ab 25. Mai

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in KW 21

Twist ab 20. Mai

Im Herzen des Dschungels ab 20. Mai

Boudica ab 20. Mai

Nahir ab 22. Mai

Pitch Perfect - Die Bühne gehört uns ab 23. Mai

Pitch Perfect 2 ab 23. Mai

Pitch Perfect 3 ab 23. Mai

The Communion Girl ab 23. Mai

Wer ist Daddy? ab 23. Mai

Dom - Staffel 3 ab 24. Mai

Superdeep ab 24. Mai

Life In Space ab 24. Mai

Knox Goes Away ab 24. Mai

Mrs. Harris und ein Kleid von Dior ab 26. Mai

Inglourious Basterds ab 26. Mai

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in KW 21

Pauline ab 22. Mai

Marvel Studios Assembled: The Making of X-Men '97 ab 22. Mai

Chip und Chap: Das Leben im Park - Neue Episoden ab 22. Mai

Monster bei der Arbeit - Staffel 2 ab 22. Mai

The Kardashians - Staffel 5 ab 23. Mai

The Beach Boys ab 24. Mai