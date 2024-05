US-Justiz: Erste Verhaftung wegen KI-generierter Kinderpornografie

Missbrauch: KI oder nicht, spielt keine Rolle

Behörden und auch Tech-Konzerne kämpfen schon lange gegen sogenanntes Child Sexual Abuse Material (CSAM), doch derartiger Missbrauch spielt sich meist in besonders dunklen und abgelegenen Ecken des Internets ab. Doch manchmal trauen sich die Täter auch weiter nach vorn, vor allem dann, wenn sie zu den falschen rechtlichen und technologischen Schlüssen gelangen.



Denn das US Department of Justice (DoJ) hat kürzlich einen Mann aus dem Bundesstaat Wisconsin verhaftet, dem vorgeworfen wird, mit einem KI-Bildgenerator kinderpornografische Bilder erschaffen und diese auch weitergegeben zu haben (via Ars Technica). Dabei dachte dieser offenbar, dass es in Ordnung sei, solches Material zu erschaffen und zu besitzen. Seiner Ansicht nach lag hier kein Verstoß vor, weil keine echten Menschen bzw. Kinder im Spiel waren - ein Irrtum, wie Deputy Attorney General Lisa Monaco in einer Pressemitteilung klarstellte.

"Die Technologie mag sich ändern, aber unser Engagement für den Schutz der Kinder nicht", sagt Monaco darin und betont, dass es keine Rolle spielt, wie solches Material erzeugt wurde: "Vereinfacht gesagt, ist von KI erzeugtes CSAM immer noch CSAM, und wir werden diejenigen zur Rechenschaft ziehen, die KI ausnutzen, um obszöne, missbräuchliche und zunehmend fotorealistische Bilder von Kindern zu erstellen."

Der 42-jährige Steven A. nutzte dabei einen Fork von Stable Diffusion, um tausende Bilder von Minderjährigen zu erschaffen. Laut dem US-Justizministerium nutzte der Angeklagte spezielle Prompts, einschließlich "negativer Aufforderungen" (zusätzliche Kommandos für das KI-Modell, die ihm sagen, was es nicht produzieren soll und letztlich das Gegenteil erreichen), um den Generator zur Erstellung der CSAM bringen.

Über Instagram erwischt

Mit den Bildern versuchte er auch, einen Unter-16-Jährigen in eine "sexuelle Situation" zu locken. Dieser Austausch fand über Instagram statt, dort wurde das Material entdeckt und über das National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) an die Strafbehörden gemeldet.

Zusammenfassung