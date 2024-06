Habt Ihr es satt, endlos durch Euer Handy zu scrollen, auf der Suche nach etwas Neuem und Aufregendem? Habt Ihr schon alle Apps in Eurer Sammlung aufgebraucht? Kein Grund zur Sorge, denn wir haben eine aufregende Auswahl an erstklassigen Apps, die derzeit sowohl im Apple App Store als auch im Google Play Store absolut kostenlos erhältlich sind. Wie ist das möglich, fragt Ihr Euch vielleicht? Nun, einige großzügige Entwickler haben beschlossen, vorübergehend auf ihre Gebühren zu verzichten, damit Ihr ihre Premium-Apps erleben könnt, ohne einen Cent auszugeben. Aber zögert nicht, denn diese unglaublichen Möglichkeiten können im Handumdrehen verschwinden.

Wir legen immer großen Wert auf Eure Privatsphäre und versuchen, Euch Apps und Spiele zu empfehlen, die Euren Geldbeutel nicht belasten. Im Gegensatz zu unserer sorgfältig zusammengestellten"Top 5 Apps der Woche"-Liste hatten wir jedoch nicht die Möglichkeit, jede App in dieser bemerkenswerten Sammlung persönlich zu testen. Es ist wichtig zu wissen, dass einige dieser Apps zwar Werbung enthalten und In-App-Käufe anbieten, aber trotzdem einen unschlagbaren Wert haben. Stöbert also ruhig in dieser Schatztruhe kostenloser Apps und wer weiß, vielleicht stolpert Ihr ja über Eure nächste Obsession!

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Now Playing Music Wallpaper ( 0,99 € ): Eine interessante Wallpaper-App, die sich an Eure Musik anpasst, auch wenn Euer Bildschirm gesperrt ist.

): Eine interessante Wallpaper-App, die sich an Eure Musik anpasst, auch wenn Euer Bildschirm gesperrt ist. Farbkreis ( 1,99 € ): Ein digitales Farbrad, das Euer kreatives Leben erleichtert.

): Ein digitales Farbrad, das Euer kreatives Leben erleichtert. Number to Word Convert Offline ( 0,99 € ): Es braucht nicht viel Gehirnschmalz, um herauszufinden, wie man eine bestimmte Zahl liest, aber wenn es eine App gibt, die Euch dabei helfen kann, warum nicht?

): Es braucht nicht viel Gehirnschmalz, um herauszufinden, wie man eine bestimmte Zahl liest, aber wenn es eine App gibt, die Euch dabei helfen kann, warum nicht? Image Converter ( 1,99 € ): Wollt Ihr verschiedene Bildformate in JPG umwandeln? Mit dieser App könnt Ihr das erledigen.

): Wollt Ihr verschiedene Bildformate in JPG umwandeln? Mit dieser App könnt Ihr das erledigen. Clock Widget - Word Clock ( 0,99 € ): Zeigt die Zeit nicht in analogen oder digitalen Formaten an, sondern mit Worten!

Kostenlose Android-Spiele

Death Vault - Remastered ( 0,49 € ): Ein First-Person-Survival-Horrorspiel, das Euch sicher einen gehörigen Schrecken einjagen wird.

): Ein First-Person-Survival-Horrorspiel, das Euch sicher einen gehörigen Schrecken einjagen wird. Word Search Game: Offline ( 1,99 € ). Kitzelt Euer Gehirn mit diesem Spiel, in dem Ihr in 2.000 Leveln nach verschiedenen Wörtern sucht.

). Kitzelt Euer Gehirn mit diesem Spiel, in dem Ihr in 2.000 Leveln nach verschiedenen Wörtern sucht. Traffic Jam Cars Puzzle Legend ( 4,99 € ): Räumt den Verkehr in diesem Puzzlespiel aus, bei dem Ihr jeden Schritt sorgfältig planen müsst.

): Räumt den Verkehr in diesem Puzzlespiel aus, bei dem Ihr jeden Schritt sorgfältig planen müsst. Slime Legends - Survivor ( 0,19 € ): Erlebt epische Bosskämpfe, während Ihr langsam aufsteigt und dabei an Stärke und Geschicklichkeit gewinnt.

): Erlebt epische Bosskämpfe, während Ihr langsam aufsteigt und dabei an Stärke und Geschicklichkeit gewinnt. Dämonenjäger Premium ( 0,99 € ): Kämpft Euch durch verschiedene Feinde, bis Ihr es in jedem Level mit dem großen Bösen zu tun bekommt, was zu verschwitzten Handflächen und tollen Kämpfen führt.

Affiliate Angebot Google Pixel 8

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

WEATHER NOW ° - Local Forecast ( 29,99 € ): Wollt Ihr wissen, ob es ein guter Tag ist, um Eure Wäsche zu waschen? Findet es mit dieser Wetter-App heraus.

): Wollt Ihr wissen, ob es ein guter Tag ist, um Eure Wäsche zu waschen? Findet es mit dieser Wetter-App heraus. Snap Markup - Annotation Tool ( 1,99 € ): Wolltet Ihr schon immer mal ein Foto mit ein paar Anmerkungen an jemand anderen schicken? Mit dieser App könnt Ihr mit verschiedenen Formen und sogar Zeichenwerkzeugen Markierungen vornehmen.

): Wolltet Ihr schon immer mal ein Foto mit ein paar Anmerkungen an jemand anderen schicken? Mit dieser App könnt Ihr mit verschiedenen Formen und sogar Zeichenwerkzeugen Markierungen vornehmen. Metronome - Metronome Pro ( 1,99 € ): Spielt Ihr gerne Klavier oder Keyboard? Mit dieser App könnt Ihr Euer Timing verbessern.

): Spielt Ihr gerne Klavier oder Keyboard? Mit dieser App könnt Ihr Euer Timing verbessern. ColorCamera - Color Picker ( 0,99 € ): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, welche Farbe das Auto hat? Mit diesem Farbwähler, der die Kamera Eures Handys nutzt, ist das kein Problem mehr!

): Habt Ihr Euch schon mal gefragt, welche Farbe das Auto hat? Mit diesem Farbwähler, der die Kamera Eures Handys nutzt, ist das kein Problem mehr! Write4Me - Voice Text Story AI ( 4,99 € ): Wenn Ihr Eurem Kind eine Geschichte erzählen wollt, dann lasst Euch doch von dieser App eine Geschichte ausdenken.

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

My City: New York ( 3,99 € ): Erschafft Euer eigenes Abenteuer, während Ihr in der Stadt unterwegs seid. Wo könnte man sich besser amüsieren als im Big Apple?

): Erschafft Euer eigenes Abenteuer, während Ihr in der Stadt unterwegs seid. Wo könnte man sich besser amüsieren als im Big Apple? Block Drop Dash ( 0,99 € ): Ein klassisches Action-Puzzlespiel, das Euch sicher an Tetris erinnern wird.

): Ein klassisches Action-Puzzlespiel, das Euch sicher an Tetris erinnern wird. Bug Bomber ( 0,99 € ): Habt Ihr schon mal Dr. Mario gespielt? Dies ist ein Match-4-Spiel mit 21 Schwierigkeitsgraden und 3 verschiedenen Geschwindigkeiten.

): Habt Ihr schon mal Dr. Mario gespielt? Dies ist ein Match-4-Spiel mit 21 Schwierigkeitsgraden und 3 verschiedenen Geschwindigkeiten. cat&line ( 1,99 € ): Zeichnet eine Linie und lasst die Katze darauf laufen. Passt auf, dass Ihr richtig zeichnet, damit sie nicht herunterfällt!

): Zeichnet eine Linie und lasst die Katze darauf laufen. Passt auf, dass Ihr richtig zeichnet, damit sie nicht herunterfällt! Blue Defense: Second Wave! ( 2,99 € ): Gönnt Euch eine intensive Planetenverteidigungs-Arcade-Action, bei der der rote Feind auf Euren Standort zusteuert und Ihr Euer Gebiet verteidigen müsst.

Affiliate Angebot Apple iPhone 14 Tarifvergleich

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolgt bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

Im faszinierenden Reich der mobilen Anwendungen gibt es eine Handvoll gerissener Anwendungen, die gerissene Strategien anwenden, um Geld zu verdienen, indem sie Eure persönlichen Daten sammeln und weitergeben. Aber keine Sorge, liebe Leserinnen und Leser, wir haben ein paar unschätzbare Tipps für Euch, wie Ihr Eure wertvollen Daten schützen könnt. Unsere wichtigste Empfehlung ist, bei der Vergabe von Berechtigungen an Apps Vorsicht walten zu lassen.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte benötigen? Und welchen Grund hat eine Taschenlampen-App, Euren genauen Aufenthaltsort zu kennen? Durch die gezielte Vergabe von Berechtigungen könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Ihr könnt also in die Welt der kostenlosen App-Downloads auf Eurem Android- oder iOS-Gerät eintauchen und dabei sicher sein, dass Eure Daten sicher und geschützt bleiben.

Damit sind wir am Ende unserer Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen für diese Woche angelangt. Gibt es eine App oder ein Spiel, das Ihr mit uns teilen wollt? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen.