NextPit Adventskalender #16: Gewinne die True-Wireless-In-Ears "Free Byrd" (229 €) von beyerdynamic

Hinter dem 16. Türchen des großen NextPit-Adventskalenders gibt es heute True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer von beyerdynamic im Wert von 229,00 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Eine Marke, die mich persönlich schon seit Jahrzehnten begleitet, ist der deutsche Sound-Spezialist beyerdynamic aus dem beschaulichen Heilbronn. Und auch sonst ist mir die Marke beyerdynamic und seine Geschichte sehr sympathisch. Bevor ich Euch ein paar Worte zum heutigen Gewinn, den In-Ears Free BYRD, erzähle, will ich dann doch kurz loswerden, was mich mit beyerdynamic so verbindet:

Eine kleine Vorgeschichte

Es war das Jahr 1997, als ich schüchtern das erste Mal das Clubheim des Magischen Zirkels von Deutschland, Niederlassung Bayreuth, betrat. Ich war extra rund 80 Kilometer angereist, um dort mein Können zu präsentieren und um zu zeigen, ob ich in verkürzter Zeit meine Prüfung ablegen könnte. Die wiederum war (und ist) notwendig, um eines der mittlerweile rund 2.800 Mitglieder im MZvD zu werden, in dem auch Leute, wie Eckart von Hirschhausen, die Ehrlich Brothers Mitglieder sind – oder auch Sigfried und Roy Mitglieder waren.

Ich will es kurz machen: Man ließ mich zur Prüfung zu, die ich wenige Monate später erfolgreich ablegte. Ich gründete mit zwei weiteren Zauber-Youngsters das Zaubertrio "The Magical Brainstormers" und trat mit den beiden Anderen, aber auch alleine in ganz Deutschland auf. Ein wichtiger Begleiter auf meinen Reisen: Das Funk-Headset-Mikro von beyerdynamic!!

Toller Sound, made in Germany: Die Free BYRD von beyerdynamic / © NextPit

Mein Gott, was war ich stolz auf dieses Gerät – und was habe ich es geliebt. Vom Munde damals abgespart, war es für mich ein nicht verzichtbares Utensil gerade bei Auftritten vor mehr als 200 Menschen.

Free BYRD – tolle In-Ears mit ANC, Transparency Mode und extra langer Laufzeit

Ihr denkt, die Vorgeschichte hat eigentlich nichts mit dem heutigen Gewinnspiel zu tun? Das stimmt! Aber mit einer Einschränkung: Ich persönlich verbinde seit dieser Zeit nur die besten und positivsten Erinnerungen mit beyerdynamic. Da es nicht (mehr) allzu viele erfolgreiche deutsche Marken in diesem Segment gibt, ist es von daher für mich auch schon sowas wie ein kleines Highlight.

Die Free Byrd haben an sich alles, was man von guten In-Ears erwartet – und vielleicht sogar etwas mehr: