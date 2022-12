Weitere Google-Nest-Produkte unterstützen nun auch Matter!

Welche Google Home- und Nest-Geräte unterstützen Matter?

Matter ist ein neuer Smart-Home-Standard, der von Unternehmen wie Google, Apple, Samsung und Amazon entwickelt und unterstützt wird. Das Protokoll ermöglicht die Interoperabilität zwischen der Hausautomatisierung und verschiedenen Home-Plattformen. Google ist nun einer der Akteure, die Matter für ihre Geräte bereitstellen, andere wie Amazon sollen bald folgen.

Google aktualisiert die Firmware der kompatible Google- und Nest-Modelle mit dem neuen Matter-Standard aktuell via OTA-Update (Over the air), so dass Ihr keinen mühsamen Prozess durchlaufen musst. Es ist ab sofort für insgesamt acht Google- und Nest-Modelle verfügbar, um Tausende von Matter-zertifizierten Produkten zu steuern. Hier die Liste mit den unterstützten Geräten:

Gleichzeitig werden der Nest Hub der 2. Generation, der Nest Hub Max und Nest WiFi Pro nach dem Update als Thread-Router fungieren. Thread ist ein neues Mesh-Netzwerkprotokoll mit geringem Stromverbrauch, das sicherer und flexibler ist als ältere Standards wie Zigbee.

Matter für Android

Nicht nur die eigenständige Smart-Home-Hardware von Nest wird von diesem Update profitieren. Google aktualisiert Fast Pair für Android-Smartphones und -Tablets, damit sie mit Matter kommunizieren können. Dadurch wird das Pairing von Matter-Geräten mit den bevorzugten Netzwerken und dem Google Home schneller. Die Übertragung dieser Geräte auf andere Smart-Home-Apps und Ökosysteme ist ebenfalls möglich.

Noch wichtiger ist, dass Google sagt, dass seine plattformübergreifende Multi-Admin-Steuerung mit Samsung im Jahr 2023 kommen wird. Sobald sie verfügbar ist, können Nutzer:innen beider Ökosysteme ähnliche Smart-Home-Geräte steuern, solange sie von beiden Seiten autorisiert sind. Samsung und Amazon haben bereits angekündigt ebenfalls den Matter-Standard zu unterstützen, ein Termin für die Verteilung steht aber noch aus.

Affiliate Angebot Google Nest WiFi Router

Welches Smart Home-Ökosystem nutzt Ihr bereits zu Hause? Denkt Ihr, dass Google und Apple auch eine Multi-Admin-Partnerschaft eingehen sollten? Wir würden gerne Eure Meinung dazu hören.