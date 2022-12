NextPit Adventskalender #9: Geiles Bundle von Creative für Eure Ohren im Wert von knapp 270 Euro

Hinter dem neunten Türchen des NextPit-Adventskalenders gibt es gleich drei Preise vom Soundexperten Creative im Wert von 270 Euro zu gewinnen. Die Teilnahme ist dabei ganz einfach – wie's funktioniert, lest Ihr am Ende des Artikels.

Der Soundexperte Creative hat sich wohl gedacht: Alle guten Dinge sind 3 – und hat deswegen gleich drei super Produkte in den NextPit-Adventskalender gepackt.

Creative hat ein tolles Bundle für Eure Ohren in den großen NextPit-Adventskalender gelegt. / © NextPit

Creative Zen Hybrid: Überzeugende ANC-Kopfhörer

Der Zen Hybrid ist ein geschlossener, ohrumschließender Bluetooth-Kopfhörer. Neben der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC), ist auch ein Ambient Mode verbaut. Mit dessen Hilfe sollen bei aktiver Geräuschunterdrückung, Durchsagen am Bahnsteig oder Gespräche in unmittelbarer Nähe gehört werden können.

Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert beim Zen Hybrid ausgezeichnet. Aber auch satter Sound kommt bei diesen kabellosen Headphones nicht zu kurz.

Affiliate Angebot CREATIVE Zen Hybrid Wireless Over-Ear Kopfhörer mit hybrider Active Noise Cancellation

Creative Zen Hybrid ANC Kopfhörer / © Creative

Creative Sensemore Air: True-Wireless In-Ear-Kopfhörer mit bis zu 35 Stunden Spielzeit

Neben den Over-Ear-Kopfhörern gibt es in unserem Bundle heute auch In-Ear-Kopfhörer von Creative. Über die sogenannte Sensemore-Technologie lassen sich Umgebungsgeräusche verstärken. Die IPX5-Zertifizierung belegt außerdem, dass die Sensemore Air ein perfekter Begleiter für den Sport sind und auch bei Wind und Wetter nicht schlapp machen.

Im NextPit Adventskalender 2022: Creative Sensemore Air / © Creative

Insgesamt sind vier Mikrofone verbaut, die für eine bessere Sprachaufnahme und Anrufklarheit sorgen. Außerdem lässt sich der Google Assistant so deutlich einfacher via Sprache aktivieren.

Creative Stage Air V2: Kompakte Soundbar mit Bluetooth für den Schreibtisch

Was Leckeres auf die Ohren gibt es bei Creative auch dann, wenn man am Schreibtisch sitzt. Die Soundbar Stage Air V2 ist 410 x 94 x 75 Millimeter groß und passt so bequem unter den Monitor. Das Coole daran ist aber auch, dass sie sich einfach abstecken und mitnehmen lässt. Der verbaute Akku sorgt dann auch unterwegs bis zu sechs Stunden lang für tollen Sound.

Die Einrichtung der Creative Stage Air V2 funktioniert wahlweise ganz einfach über den eingebauten USB-C-Anschluss oder den 3,5-mm-Klinkenstecker. Beide Ausgänge sind auf der Rückseite der Soundbar verbaut.

Affiliate Angebot CREATIVE Stage Air V2: Kompakte Soundbar für den PC und bis zu 6 Stunden Spielzeit

Die Stage Air V2-Soundbar von Creative / © Creative

Wie mache ich mit?

Die Teilnahme am NextPit-Adventskalender ist ganz einfach. Alles was Ihr tun müsst, ist einen möglichst originellen Kommentar unter diesen Artikel zu setzen, warum ausgerechnet Ihr diesen Preis braucht. Dazu habt Ihr bis zum 31. Dezember 2022 23:59 Uhr Zeit. Im Übrigen gelten die NextPit-Teilnahmebedingungen.

Wollt Ihr noch weitere Preise gewinnen? Jeden Tag im Dezember öffnet NextPit in diesem Artikel ein Türchen, hinter dem sich ein fantastischer Preis versteckt. Hier findet Ihr alle Türchen, die bereits geöffnet sind. Auch hier gilt: Bis zum 31. Dezember 2022 könnt Ihr mitmachen und gewinnen.