Viele Saugroboter, die auf Walzenbürsten setzen, haben ein gemeinsames Problem: Tierhaare. Egal wie viele davon auf dem Boden liegen, nach einem Saugvorgang müsst Ihr erstmal wieder die Bürste reinigen. Beim Narwal Freo X Ultra ist das jedoch etwas anders. Der Hersteller verspricht eine "Anti-Verhedderungstechnologie" und genau die bekommt Ihr auch. Das aktuelle Flaggschiff des Herstellers könnt Ihr Euch jetzt bei Amazon zum Preis von 799 Euro, und somit 100 Euro günstiger als beim nächstbesten Anbieter, sichern.

Der Premium-Saugroboter (nicht nur) für Haustier-Besitzer

Ganz klar: Haustier-Besitzer dürften bereits jetzt ganz gespannt sein, was der Narwal Freo X Ultra noch so auf dem Kasten hat. Auch wenn Ihr keinen Vierbeiner in Eurer Wohnung herumstreifen seht, ist das Gerät durchaus interessant. Euch erwartet eine kräftige Saugleistung von 8.200 Pa, eine intuitive und gut ausgearbeitet App, eine makellose Navigation und eine hervorragende Wischleistung mit Wischpads, die Euren Boden bei 180 Umdrehungen/Minute glänzend zurücklassen.

Der Narwal Freo X Ultra ist ein verdammt guter Saug- und Wischroboter. / © nextpit

Die Reinigung der Pads übernimmt die beiliegende Basisstation selbstständig mit Wasser und 40 °C heißer Luft. In der Station findet sich zudem Platz für Reinigungsmittel. Allerdings konnte der Narwal Freo X Ultra in unserem Test nicht komplett überzeugen. Das liegt zum einen an der fehlenden Absaugfunktion und den Einweg-Staubbeuteln. Dennoch bekommt Ihr hier einen echten Premium-Saugroboter, der Tierhaar-Hasser und Haarausfall-Geplagten gleichermaßen erfreuen dürfte.

Lohnt sich das Amazon-Angebot zum Narwal Freo X Ultra?

Schauen wir uns die nackten Zahlen an, fällt direkt auf, dass Amazon in der Regel 949 Euro für den Saugroboter verlangt. Durch einen Coupon auf der Produktseite spart Ihr jetzt allerdings 150 Euro in Form eines Direktrabattes und seid somit so günstig wie bei keinem anderen Händler unterwegs. Der nächstbeste Preis im Netz liegt mit 899 Euro zudem deutlich höher.

Der Versand erfolgt hier zwar durch Amazon, doch Narwal selbst ist als Verkäufer aufgeführt. Den Freo X Ultra findet Ihr jedoch auch im Online-Shop des Herstellers für 899 Euro. Die Preiserhöhung kommt daher zustande, dass Ihr hier noch ein Zubehör-Paket erhaltet, dass aus folgenden Zugaben besteht:

Zwei Anti-Verhedderungs-Schwebebürsten

Vier Paar Mopp-Pads

Vier HEPA-Filter

Vier Reiniger für Wischtücher

12 Einweg-Staubbeutel

Zwei Paar Seitenbürsten

Vier Schwamm-Filter

Laut Narwal reicht Euch dieses Zubehör für bis zu zwei Jahre aus. Möchtet Ihr also auf der sicheren Seite sein, empfiehlt sich dieses Angebot durchaus. Alles in allem erhaltet Ihr sowohl bei Amazon als auch bei Narwal wirklich spannende Angebote rund um den Freo X Ultra. Seid Ihr auf der Suche nach einem wirklich ausgezeichneten Saugroboter, solltet Ihr Euch die Deals genauer anschauen.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Habt Ihr den Narwal Freo X Ultra bereits auf Eurer Wunschliste für den Prime Day? Wir freuen uns auf Eure Kommentare!