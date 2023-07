Nothing Ear (2) jetzt auch in Schwarz plus Feature Drop!

Im Vorfeld der Ankündigung des Nothing Phone (2) am 11. Juli 2023 stellt das britische Start-up-Unternehmen eine schwarze Edition der Nothing Ear (2) vor. Gleichzeitig liefert das Unternehmen wichtige Software-Updates für die kabellosen In-Ear-Kopfhörer , welche eine Art von Unterdrückung für äußere Geräusche bieten soll.

Der bekannte deutsche Tippgeber Roland Quandt hatte bereits die Existenz samt Bildmaterial der schwarzen Nothing Ear (2) (Test) geleakt. Daher ist es wenig überraschend, dass Nothing heute endlich die 2. Generation der transparenten In-Ear-Kopfhörer in seiner neuen Lackierung enthüllt hat.

Nothing wertet die Ear (2) auf

Zusätzlich zum neuen Farbton für seine Flaggschiff-Kopfhörer veröffentlicht Nothing eine neue Nothing X Firmware mit der Version 1.0.1.101 für das Modell. Das Update aktualisiert vor allem die Einstellungen und verbessert die erweiterte Equalizer-Sektion, indem es den Nutzern einen erweiterten 8-Band-Equalizer und eine EQ-Kurve zum Anpassen bietet.

Nothing's Ear (2) mit der Ladehülle in schwarzer Farbe. / © Nothing

Ferner ermöglicht Nothing jetzt die Freigabe von Equalizer-Profilen, die der Nutzer mit einem QR-Code teilen kann. Das Software-Update und diese Funktionen sind auch für die Nothing Ear (Stick) verfügbar, die unser Kollege Benjamin letztes Jahr getestet hat.

Zu den weiteren Verbesserungen der Ear (2), die in den Versionshinweisen erwähnt werden, gehören u. a. die Anpassung der Lautstärke von Prompts, die Optimierung der Akkulaufzeit bei gleichzeitiger Verwendung des LHDC 5.0 Codecs mit den Personal Sound Profilen, sowie eine bessere Bluetooth-Verbindung.

Nothing Ear (2) In-Ear-Kopfhörer jetzt auch in schwarzer Farbe. / © Nothing

Aktivierung der Geräuschunterdrückung für den Ear (Stick)

Exklusiv für die Ear (Stick) in der Version 1.0.1.85 hat Nothing eine sogenannte Geräuschunterdrückung via Software-Update geliefert. Dabei handelt es sich um einen benutzerdefinierten Modus, den das Unternehmen für die Nothing Ear (Stick) entwickelt hat und nicht um ein eigenständiges ANC. Das Unternehmen erklärt, dass die Geräuschunterdrückung nur bescheiden ist und nicht mit der von Premium-In-Ears vergleichbar ist.

Außerdem sagt Nothing, dass die Aktivierung der Funktion auf den Ear (Stick) die Akkulaufzeit der Kopfhörer stark verkürzen kann. Zudem können die Nutzer:innen mit der Nothing X Mobile App für Android-Smartphones ein Downgrade auf die ältere Version durchführen, wenn sie dies wünschen.

Wenn ihr überprüfen wollt, ob das Update bereits verfügbar ist, schließt Eure In-Ear-Kopfhörer an Euer Smartphone an und öffnet die App. Geht anschließend zu den Geräteeinstellungen > Firmware-Update.

Seid ihr Nothing-Nutzer? Habt Ihr Eure Nothing-In-Ear-Kopfhörer bereits aktualisiert? Erzählt von Euren Erfahrungen in den Kommentaren.