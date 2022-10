Nothing Ear (stick) enthüllt: Leichte Kopfhörer mit verbessertem Klang

Nothing, ein relativ junges Startup-Unternehmen, das eher dafür bekannt ist seine Produkteinführungen übertrieben zu vermarkten, hat die kabellosen "Nothing Ear (stick)"-Ohrhörer angekündigt. Diese In-Ear- ANC-Kopfhörer sind nicht der Nachfolger der Nothing Ear (1) , aber dieses Paar soll Verbesserungen bei Design und Komfort bieten.

Das Unternehmen setzt bei den Nothing Ear (stick) weiterhin auf sein transparentes und einzigartiges Gehäuse. Obwohl die neuen Ohrstöpsel das gleiche Stieldesign wie die Nothing Ear (1) haben, hat das Unternehmen die spitze Form der Ear (stick) abgeschnitten, so dass die Ohrstöpsel sauberer und runder geformt sind. Die Nothing-Ohrstöpsel erinnern uns an die wulstige Form der Airpods 3 von Apple.

Nothing Ear (stick) leicht und wasserfest gebaut

Nothing sagt, dass sie den Ear (stick) an über 100 verschiedenen Ohrtypen getestet haben, bevor das endgültige Design finalisiert wurde. Sie fügen hinzu, dass der IP54-zertifizierte Kopfhörer etwas leichter ist als der Nothing Ear der ersten Generation. Ein bequemes Tragen soll so über den gesamten Tag gewährleistet werden. Für dieses Modell gibt es nur noch eine einzige Farbvariante mit einem durchsichtigen schwarzen Stiel und einem weißen oberen Teil für den Gehörgang.

Nothings Ear (Stick) mit neuem Design. / © Nothing

Trotz der Verkleinerung des Ear (stick) konnte der Custom Sound Driver von 11,6 Millimeter auf 12,6 Millimeter vergrößert werden. Noch wichtiger ist, dass die Geräuschunterdrückung beim Ear (stick) laut Nothing dank der drei integrierten Hybridmikrofone und der aktualisierten Algorithmen besser ist als bei dem Nothing Ear (1).

Was die Audiofunktionen angeht, so werden die Codecs AAC und SBC über die Bluetooth-5.2-Verbindung unterstützt. Der Nothing Ear (stick) hat auch die kabellose "Google Fast Pair"-Verbindung beibehalten, während ein Low-Lag-Modus exklusiv mit dem Phone (1) eingeführt wurde.

Der transparente Lippenstiftbehälter des Nothing Ear. (stick) / © Nothing

Nothing Ear (stick) Akkulaufzeit und Preise

Der neue transparente Lippenstiftbehälter bietet eine Akkulaufzeit von insgesamt 29 Stunden zwischen den Aufladungen. Mit den In-Ear-Kopfhörern autark können bis 7 Stunden lang Musik gehört werden. Der Ear (stick) ist mit einer Schnellladefunktion ausgestattet, die mit einer 10-minütigen Ladung eine Akkulaufzeit von 9 Stunden ermöglicht.

Die Nothing Ear (stick) sind bereits für 100 Euro erhältlich. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer werden auch in den USA erhältlich sein. Gleichzeitig verkauft Nothing die Ear (1) weiterhin zum gleichen Preis, obwohl das Unternehmen bereits angekündigt hatte, den Preis für das Wearable zu erhöhen.